В Activision поділилися планами щодо розвитку серії Call of Duty

Анонс нової "колди" буде ближче до релізу / Activision

Генеральний директор серії Call of Duty Роб Костич в інтерв'ю VentureBeat розповів про зміну стратегії щодо популярної серії шутерів від першої особи.

До цього нові частини серії презентувалися в травні, до вересня випускалася бета-версія, а в жовтні/листопаді гравці отримували вже повноцінну версію проєкту – тепер же анонс гри зрушиться ближче до дати релізу.

На це, серед усього іншого, вплинув успіх івентів Warzone і Black Ops Cold War. Останню презентували в кінці серпня минулого року і тизерили якраз через події у випущеній грі – "маркетинг Call of Duty змінився – тепер важливо залучати ігрову спільноту до участі...".

Видавництво хоче надавати гравцям можливість самим досліджувати і відкривати новий контент в Call of Duty в процесі гри. Робота над такими івентами приносить задоволення розробникам, підкреслив Костич. Тим паче Call of Duty для багатьох вже стала щорічною покупкою без роздумів – як нова FIFA. Для видавця важливіше постійно тримати цю аудиторію "в тонусі".

Нагадаємо, що перша Call of Duty вийшла в жовтні 2003 року, а остання на цю мить – Call of Duty: Black Ops Cold War – в листопаді минулого року З урахуванням спін-оффів і ремастерів франшиза налічує більше ніж 30 релізів. Раніше повідомлялося, що нову частину серії під назвою Call of Duty: WWII Vanguard випустить Sledgehammer – вона буде присвячена Другій світовій війні.

Трейлер другого сезону Call of Duty: Black Ops Cold War

Що ж стосується головного конкурента "колди" в особі Battlefield, раніше стало відомо, що над новою частиною працює найбільша команда в історії серії, а анонс обіцяють "зовсім скоро".

Electronic Arts позиціює наступну частину Battlefield як "гру нового покоління". В цю хвилину проєкт знаходиться на стадії щоденного тестування. Гравців чекає "небачений масштаб, тотальна війна, божевільні і неймовірні моменти, доленосні руйнування і масивні битви з небувалою кількістю гравців і заворушень".