Для Among Us вийшла четверта і найбільша карта – Дирижабль (ага)

В Among Us вийшла нова карта The Airship / InnerSloth

Студія Innersloth, на яку минулого року як грім серед ясного неба навалилася популярність через Among Us, презентувала новий безплатний апдейт для своєї "мафії в космосі".

Четверта карта для Among Us під назвою The Airship ("Дирижабль") охоплює нові завдання, рухомі елементи оточення і сходи. А ще на ній можна вибирати кімнату для появи перед початком гри.

Розробники відзначають, що це найбільша карта в грі на цю мить. З запуском оновлення в грі також з'явилися безплатні капелюхи в тематику карти, базова система акаунтів і багато іншого. Не обійшлося і без платної косметики – можна купити набір виглядів Airship Skins за 40 грн.

Нагадаємо, що Among Us – це адаптація класичної карткової "мафії" в інтерактивній ігровій формі. Тут немає ведучого, тут не потрібно закривати очі, важливо просто діяти і бути гранично уважним. Це весело, непередбачувано, іноді шалено тупо, але надзвичайно цікаво.

Гра доступна безплатно на iOS і Android, а версію в Steam можна придбати за 99 грн – між усіма платформами працює кроссплей.

Among Us купити на ПК;

Among Us завантажити на iOS;

Among Us завантажити на Android.

Among Us - трейлер нової карти

Among Us – простий з першого погляду проєкт, який виглядає як зліплена на коліні мобільна гра з глибоких надр Google Play. Але в ній є широкий потенціал через непередбачуваність дій самих гравців. У приємній компанії цей проєкт може перетворитися на відмінну річ для посиденьок.

