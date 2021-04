В Among Us вышла четвёртая и самая большая карта – Дирижабль (ага)

В Among Us вышла новая карта The Airship / InnerSloth

Студия Innersloth, на которую в прошлом году как гром среди ясного неба обрушилась популярность из-за Among Us, представила новый бесплатный апдейт для своей "мафии в космосе".

Четвёртая карта для Among Us под названием The Airship ("Дирижабль") включает в себя новые задания, движущиеся элементы окружения и лестницы. А ещё на ней можно выбирать комнату для появления перед началом игры.

Разработчики отмечают, что это самая крупная карта в игре на данный момент. С запуском обновления в игре также появились бесплатные шляпы в тематику карты, базовая система аккаунтов и многое другое. Не обошлось и без платной косметики – можно купить набор обликов Airship Skins за 40 грн.

Напомним, что Among Us – это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно.

Игра доступна бесплатно на iOS и Android, а версию в Steam можно приобрести за 99 грн – между всеми платформами работает кроссплей.

Among Us купить на ПК;

Among Us скачать на iOS;

Among Us скачать на Android.

Among Us - трейлер новой карты

Among Us – простой с первого взгляда проект, который выглядит как слепленная на коленке мобильная игра из глубоких недр Google Play. Но в ней есть широченный потенциал из-за непредсказуемости действий самих игроков. В приятной компании этот проект может превратиться в отличнейшую вещь для посиделок.

