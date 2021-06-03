У антивірус Norton 360 вбудували майнер криптовалюти – ПК і захищений, і заробляє

За допомогою антивіруса Norton 360 тепер можна добувати Ethereum / Reuters

Зазвичай антивіруси не дозволяють запускати програми для майнінгу, і користувачі їх відключають. Втім, схоже, тепер майнери отримали продукт категорії "два в одному".

Розробник програм для інформаційної безпеки, компанія NortonLifeLock, повідомила про запуск з 3 червня нової версії фірмового пакета Norton 360, який отримає вбудований алгоритм для видобутку Ethereum без втрати захисту від вірусів.

Автори пояснили, що це зроблено як спосіб "захисту" користувачів від різного шкідливого програмного забезпечення для майнінгу, яке вони намагалися раніше встановити або прихованого майнінгового софта в системі. Тепер, за словами представників Norton, добувати Ethereum можна безпечно і легко.

Після активації функції Norton Crypto антивірус починає використовувати можливості GPU для видобутку Ethereum – всі отримані монети будуть переміщені в хмарний гаманець Norton. Звідти їх можна вивести в Coinbase. Оскільки процес створює велике навантаження, розробники рекомендують запускати його тільки в періоди простою комп'ютера.

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Для нової утиліти автори постаралися зробити максимально спрощений інтерфейс з можливістю призупинити і відновити видобуток в будь-який момент, графіком ефективності майнінгу, зображенням балансу і його еквівалентом в доларах.

NortonLifeLock, найімовірніше, буде стягувати невелику плату за всю здобуту криптовалюту, як ведеться в операторів пулів. Таким чином, нова функція стане додатковим джерелом доходу для компанії. За запевненням компанії, в найближчі тижні функція Norton Crypto стане доступним для всіх клієнтів Norton 360.