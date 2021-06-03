В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

С помощью антивируса Norton 360 теперь можно добывать Ethereum / Reuters

Как правило, антивирусы не позволяют запускать программы для майнинга, и пользователи их отключают. Но, похоже, теперь майнеры получили продукт категории "два в одном".

Разработчик программ для информационной безопасности, компания NortonLifeLock, сообщила о запуске с 3 июня новой версии фирменного пакета Norton 360, который получит встроенный алгоритм для добычи Ethereum без потери защиты от вирусов.

Авторы пояснили, что это сделано в качестве способа "защиты" пользователей от различного вредоносного программного обеспечения для майнинга, которое они пытались ранее установить или скрытого майнингового софта в системе. Теперь, по словам представителей Norton, добывать Ethereum можно безопасно и легко.

После активации функции Norton Crypto антивирус начинает использовать возможности GPU для добычи Ethereum – все полученные монеты будут перемещены в облачный кошелёк Norton. Оттуда их можно вывести в Coinbase. Поскольку процесс создает большую нагрузку, разработчики рекомендуют запускать его только в периоды простоя компьютера.

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Для новой утилиты авторы постарались сделать максимально упрощенный интерфейс с возможностью приостановить и возобновить добычу в любой момент, графиком эффективности майнинга, отображением баланса и его эквивалентом в долларах.

NortonLifeLock, скорее всего, будет взымать небольшую плату за всю добытую криптовалюту, как это принято у операторов пулов. Таким образом, новая функция станет дополнительным источником дохода для компании. По заверению компании, в ближайшие недели функция Norton Crypto станет доступным для всех клиентов Norton 360.