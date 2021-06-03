УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

3 июня 2021, 17:10

Авторы уверяют, что таким образом они пытаются защитить пользователей от вредоносного ПО для майнинга. Клин клином вышибают.

Криптовалюта
С помощью антивируса Norton 360 теперь можно добывать Ethereum / Reuters

Как правило, антивирусы не позволяют запускать программы для майнинга, и пользователи их отключают. Но, похоже, теперь майнеры получили продукт категории "два в одном".

Разработчик программ для информационной безопасности, компания NortonLifeLock, сообщила о запуске с 3 июня новой версии фирменного пакета Norton 360, который получит встроенный алгоритм для добычи Ethereum без потери защиты от вирусов.

Авторы пояснили, что это сделано в качестве способа "защиты" пользователей от различного вредоносного программного обеспечения для майнинга, которое они пытались ранее установить или скрытого майнингового софта в системе. Теперь, по словам представителей Norton, добывать Ethereum можно безопасно и легко.

После активации функции Norton Crypto антивирус начинает использовать возможности GPU для добычи Ethereum – все полученные монеты будут перемещены в облачный кошелёк Norton. Оттуда их можно вывести в Coinbase. Поскольку процесс создает большую нагрузку, разработчики рекомендуют запускать его только в периоды простоя компьютера.

Читайте такжеИз-за новой криптовалюты в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD

Для новой утилиты авторы постарались сделать максимально упрощенный интерфейс с возможностью приостановить и возобновить добычу в любой момент, графиком эффективности майнинга, отображением баланса и его эквивалентом в долларах.

NortonLifeLock, скорее всего, будет взымать небольшую плату за всю добытую криптовалюту, как это принято у операторов пулов. Таким образом, новая функция станет дополнительным источником дохода для компании. По заверению компании, в ближайшие недели функция Norton Crypto станет доступным для всех клиентов Norton 360.

криптовалюта биткоин антивирус майнинг
Сейчас вы просматриваете новость «В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Украинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали срокиУкраинцев предупредили о рекордных +40 градусах и назвали сроки День Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела ЮлииДень Юлии 2021 – поздравления и красивые открытки с Днем ангела Юлии Не можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказатьНе можете кончиками пальцев коснуться пальцев ног: что ваше тело пытается вам сказать Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1 Смерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана ГригораСмерть внука Филимонова: названа дата похорон Эвана Григора

Последние новости

17:13

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы

17:10

В антивирус Norton 360 встроили майнер криптовалюты – ПК и защищен, и зарабатывает

17:02

Зеленский анонсировал тысячу объектов "Большой стройки"

16:51

Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

16:39

"Нож и угрозы": в Харькове "смельчак" захватил в заложники ребенка и девушку

Реклама
16:30

Стильный экшен Control получит русскую озвучку – переведут даже песни Видео

16:20

Посол раскрыл безумную цель Путина относительно Украины

15:50

Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт Видео

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

15:36

Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам

15:33

Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

15:30

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

15:24

Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют Видео

15:15

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

15:06

Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях Видео

15:01

В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко Видео

14:56

Автомагистраль-Юг привлекла почти 100 дорожников на Большую стройку одной из худших трасс Одесчины

14:54

Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование

14:39

В Слуге народа собрались увеличить пенсионный возраст в Украине Видео

14:35

Ученые предупреждают: через секс можно заразиться этим желудочным заболеванием Видео

Реклама
14:22

Аутизм и СДВГ: названо популярное лекарство, которое нельзя принимать беременным Видео

14:15

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

14:14

Разработчики Far Cry 6 ответили на самые популярные вопросы об игре Видео

14:12

Мишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концеры и песни

14:01

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

13:51

У Зеленского объявили о новых инициативах по олигархам и предупредили об ударе Видео

13:46

PS4 еще рано списывать со счетов: Sony продолжит выпускать игры на неё Видео

13:40

Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021

13:35

Украинцам массово отключают газ без предупреждения: что происходит

13:30

Кинофестиваль Молодость – шанс для Украины рассказать миру о своих национальных идеях, - Халпахчи

13:27

Ученые рассказали, можно ли спать с животным в одной постели Видео

13:14

Анастасия Приходько откровенно рассказала о пластических операциях на лице

12:58

На Столичном рынке прогремели взрывы: пришлось вмешаться спецназу Фото

12:55

Кинофестиваль "Молодость" пиарит Украину в мире - артдиректор

12:54

В ЕС запретили самолетам летать над Беларусью Видео

12:27

От Google до Netflix: Рада приняла закон об НДС на цифровые услуги Видео

12:04

Синие носы порозовеют: в Украину мчится потепление Видео

11:59

Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

11:54

"Захват" борта Ryanair: Рада выдвинула жесткое требование режиму Лукашенко Видео

11:47

Вакцинация в Киеве от коронавируса будет проходить по-другому: власти раскрыли нюансы Видео

Реклама
11:38

Платные дороги в Украине будут иметь бесплатную альтернативу – Тимошенко

11:16

В Ровно разборки депутатов закончились массовой дракой прямо в ходе сессии Видео

11:13

Рианна бесстыже посветила грудью для знаменитого глянца

11:10

В Украине запретили пластиковые пакеты: почему это ударит по карманах украинцев

10:50

"Красная тряпка для Путина": посол сказал, почему в Германии не поддерживают рвение Украины в НАТО

10:44

Потап презентовал mood-видео песни Экзорцизм из нового альбома Видео

10:32

Посол Украины обвинил Берлин в "оппортунизме" и попросил больше оружия Видео

10:13

Масштабный пожар устроил поджигатель авто в Херсоне Видео

09:54

Поджог беременную подругу: всплыли неожиданные детали смертельной драмы в Кривом Роге Видео

09:51

3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять