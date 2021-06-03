УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование

3 июня 2021, 14:54

С начала года почти в 8 раз возросло количество банковских вредоносных программ, нацеленных на Android, и увеличилась активность угроз для похищения информации.

майнинг
Свежее исследование показало рост программ для шпионажа и майнинга / Reuters

Международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области киберзащиты – компания ESET опубликовала рейтинг наиболее распространенных интернет-угроз за период с января по апрель 2021 года, согласно которому с начала 2021 года выросла активность программ для шпионажа и майнинга.

"С начала года увеличилась активность угроз для похищения информации. Под прицелом киберпреступников также был протокол удаленного рабочего стола (RDP), количество попыток атак на который возросло более чем в полтора раза по сравнению с последними месяцами прошлого года", - сообщают специалисты по кибербезопасности.

При представлении отчета специалисты ESET условно разделили выявленные вредоносные программы на несколько групп: угрозы для похищения информации, майнинга и похищения криптовалют, угрозы, которые распространяются через электронную почту, а также эксплойты и угрозы безопасности интернета вещей.

Угрозы для похищения информации

Согласно сообщению, к этой категории угроз входит банковское вредоносное программное обеспечение, шпионские программы и бэкдоры. С начала 2021 года количество таких программ увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Среди 10 самых популярных угроз с этой категории первые четыре места занимают семейства шпионских программ. Остальные места закреплены за бэкдорами за исключением шестого места, на котором оказалось банковское вредоносное программное обеспечение JS/Spy.Banker", - отметили в компании.

Угрозы для майнинга и похищения криптовалют

По данным ESET, увеличение количества угроз для майнинга и похищения криптовалют, которое началось во второй половине 2020 года, продолжилось и в начале 2021 года. Количество обнаруженного вредоносного программного обеспечения этого типа возросло на 18,6%. Такая тенденция не является неожиданностью, поскольку за последние месяцы криптовалюта резко выросли в цене, став более привлекательной целью для киберпреступников.

Угрозы, которые распространяются через электронную почту

Согласно анализу ESET, чаще всего во вредоносных письмах злоумышленники использовали фальшивые платежные запросы, которые появлялись в 33,4% сообщений. Следом за ними в рейтинге разместились поддельные банковские сообщения (16,7%) и электронные письма, замаскированные под коммерческие предложения (8,2%).

Количество спам-писем (нежелательных сообщений, которые не обязательно являются вредоносными) сократилось более чем на 22% за первые 4 месяца 2021 года, что, как отмечают в ESET, может быть связано с обезвреживанием банковского трояна Emotet в конце января.

"Стоит отметить, что в спам-трафике широко использовалась тема вакцинации. В частности, злоумышленники пытались убедить пользователей предоставить личную информацию для перевода средств или для участия в исследовательском опросе о COVID-19 за вознаграждение", - добавили специалисты ESET.

Безопасность интернета вещей

По данным телеметрии ESET, среди около 123 тысяч проверенных устройств было обнаружено, что более 2,2 тысяч из них имеют одну из известных уязвимостей, а более 3,8 тысяч используют слабые пароли. Среди ненадежных комбинаций самыми распространенными остаются "admin", "root" и "1234", которые, как правило, устанавливаются по умолчанию.

Как отмечают специалисты по кибербезопасности, уязвимые или слабо защищенные устройства интернета вещей могут быть использованы киберпреступниками для создания ботнетов – сетей компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением. Одним из последних открытий этого вида угроз является ботнет Mozi, в состав которого входило около 268 тысяч устройств. В основном, киберпреступники используют этот ботнет для осуществления DDoS-атак.

Эксплойты

Как сообщают в ESET, атаки методом подбора паролей на удаленный доступ остаются чрезвычайно популярными в 2021 году, при этом протокол удаленного рабочего стола (RDP) Microsoft был основной целью.

По данным телеметрии ESET, с начала года было зафиксировано около 27 миллиардов попыток подбора паролей во время компрометации общедоступных систем через RDP, что на 60% больше, чем за последние месяцы 2020 года. Несмотря на это, рост этого вида угроз замедляется по сравнению с увеличением на 90% за предыдущие периоды.

Кроме того, за первые 4 месяца 2021 года уменьшилась активность загрузчиков, количество выявленных вредоносных веб-сайтов и программ-вымогателей.

Чтобы защититься от различных современных угроз, специалисты по кибербезопасности рекомендуют придерживаться базовых правил, в частности, использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, позаботиться о безопасности интернет-банкинга, а также обеспечить всестороннюю защиту ноутбука во время работы из дома.

хакеры криптовалюта майнинг ESET
Сейчас вы просматриваете новость «Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Посевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в садуПосевной календарь на июнь 2021: что делать в огороде и в саду Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчаткиЧетыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки В Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церквиВ Хмельницком подростки занялись сексом на улице прямо возле церкви Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяетсяТарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется Звезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фотоЗвезда Квартала топлес поразила красотой на нежном весеннем фото

Последние новости

15:45

Тейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

15:36

Во Львове вынесли приговор пенсионеру за матерно-порнографические письма чиновникам

15:33

Московский суд покарал Моргенштерна: огласили решение суда

15:30

Как введение "налога на Google" повлияет на цены на игры в Украине

15:24

Сквер Слипака и бульвар Вирского: стало известно, какие улицы в Киеве переименуют Видео

Реклама
15:15

Модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

15:06

Верховная Рада вернула посадки в тюрьму за обман в е-декларациях Видео

15:01

В Слуге народа анонсировали санкционный удар СНБО по режиму Лукашенко Видео

14:56

Автомагистраль-Юг привлекла почти 100 дорожников на Большую стройку одной из худших трасс Одесчины

14:54

Активность программ для шпионажа и майнинга растет – исследование

14:44

Гороскоп на завтра 4 июня 2021 всех знаков Зодиака: воплощение тайной мечты и переломы Видео

14:39

В Слуге народа собрались увеличить пенсионный возраст в Украине Видео

14:35

Ученые предупреждают: через секс можно заразиться этим желудочным заболеванием Видео

14:22

Аутизм и СДВГ: названо популярное лекарство, которое нельзя принимать беременным Видео

14:15

"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами

14:14

Разработчики Far Cry 6 ответили на самые популярные вопросы об игре Видео

14:12

Мишель Андраде призналась, сколько ей платит Потап за концеры и песни

14:01

Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание Видео

13:51

У Зеленского объявили о новых инициативах по олигархам и предупредили об ударе Видео

13:46

PS4 еще рано списывать со счетов: Sony продолжит выпускать игры на неё Видео

Реклама
13:40

Появился список саундтреков к фильму Круэлла 2021

13:35

Украинцам массово отключают газ без предупреждения: что происходит

13:30

Кинофестиваль Молодость – шанс для Украины рассказать миру о своих национальных идеях, - Халпахчи

13:27

Ученые рассказали, можно ли спать с животным в одной постели Видео

13:14

Анастасия Приходько откровенно рассказала о пластических операциях на лице

12:58

На Столичном рынке прогремели взрывы: пришлось вмешаться спецназу Фото

12:55

Кинофестиваль "Молодость" пиарит Украину в мире - артдиректор

12:54

В ЕС запретили самолетам летать над Беларусью Видео

12:27

От Google до Netflix: Рада приняла закон об НДС на цифровые услуги Видео

12:04

Синие носы порозовеют: в Украину мчится потепление Видео

11:59

Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

11:54

"Захват" борта Ryanair: Рада выдвинула жесткое требование режиму Лукашенко Видео

11:47

Вакцинация в Киеве от коронавируса будет проходить по-другому: власти раскрыли нюансы Видео

11:38

Платные дороги в Украине будут иметь бесплатную альтернативу – Тимошенко

11:16

В Ровно разборки депутатов закончились массовой дракой прямо в ходе сессии Видео

11:13

Рианна бесстыже посветила грудью для знаменитого глянца

11:10

В Украине запретили пластиковые пакеты: почему это ударит по карманах украинцев

10:50

"Красная тряпка для Путина": посол сказал, почему в Германии не поддерживают рвение Украины в НАТО

10:44

Потап презентовал mood-видео песни Экзорцизм из нового альбома Видео

10:32

Посол Украины обвинил Берлин в "оппортунизме" и попросил больше оружия Видео

Реклама
10:13

Масштабный пожар устроил поджигатель авто в Херсоне Видео

09:54

Поджог беременную подругу: всплыли неожиданные детали смертельной драмы в Кривом Роге Видео

09:51

3 июня: праздник святой Елены, приметы и что нельзя делать

09:48

Римма Зюбина жестко "наехала" на Укрзализныцю из-за "аромата" в вагоне Видео

09:10

Лукашенко сам себе вынес смертный приговор – астролог

09:03

В ФРГ поставили условие по транзиту российского газа через Украину Видео

08:53

Гороскоп на 3 июня 2021 всех знаков Зодиака: интимный успех и отказ от мяса и рыбы Видео

08:27

"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфире Видео

08:25

В Минздраве рассказали о росте числа новых заражений коронавирусом за сутки Видео

08:04

Капитуляция Москвы: договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять