До Apex Legends наближається новий сезон: що очікує на гравців

Опубліковано трейлер 9 сезону Apex Legends / Respawn

На честь швидкого запуску нового сезону в Apex Legends, студія Respawn Entertainment опублікувала новий кінематографічний трейлер, в якому показала новий режим королівської битви – "Арену".

Самі розробники поки ніяких деталей про нього не розповідали. Очікується, що в ньому два загони по три людини будуть битися один з одним на компактних закритих рівнях.

Сезон "Спадщина" В Apex Legends розпочнеться 4 травня. Окрім "Арен", в ньому з'явиться персонаж Валькірія, дочка одного з босів Titanfall 2 – агента Вайпера, якого ми вбили в сюжетній кампанії, "заражена" карта "Олімп" і лук "Боцек", який здатний завдавати величезної шкоди на середній дистанції.

Детальніше про "Арену" розкажуть 26 квітня, коли вийде наступний трейлер нового сезону. Нагадаємо, що зараз в грі проходить восьмий сезон під назвою "Хаос", який додав в гру нового героя Уоллі Ф'юза, гвинтівку 30-30 Repeater і масштабно оновив карту "Каньйон Кінгс",

Apex Legends-трейлер 9 сезону

Apex Legends – це багатокористувацький безплатний шутер від першої особи, події якого розгортаються у всесвіті Titanfall, але без титанів – тут лише поєдинок пілотів один з одним.

Геймерам доступні різноманітні рідкісні герої, кожен з яких володіє власними навичками, можливість грати в групі, а також унікальні для жанру речі – наприклад, маячок відродження.