В Apple придумали, як назавжди позбутися паролів

Apple почала позбавлятися від паролів / WWDC 2021

Того року компанія Apple презентувала функцію браузера Safari, завдяки якій увійти у свій обліковий запис на вебсайтах можна без пароля, використовуючи лише Face ID або Touch ID.

Тепер розробники пішли далі і презентували технологію Passkeys, яка покликана повністю позбавити користувачів від паролів в майбутньому. Для реєстрації та входу в облікові записи в різних сервісах буде використовуватися Face ID і сканер пальця Touch ID.

Для входу від користувача потрібно тільки ввести ім'я користувача, а ваш iPhone, iPad або Mac згенерує унікальний зашифрований ключ, який збережеться в "Зв'язці ключів iCloud". Він синхронізується з усіма пристроями Apple і хмарою, тому в разі втрати гаджетів ключ можна без проблем відновити.

В Apple підкреслюють, що дана технологія забезпечує ряд переваг в порівнянні з традиційними паролями в плані безпеки, оскільки її неможливо "підглянути" або підібрати. Впровадження технології також не повинно скласти труднощів. На старті Passkeys будуть працювати тільки при використанні девайсів Apple, проте потім технологія може перебратися і на інші пристрої.

Зараз Passkeys тестують в iOS 15 і macOS 12 Monterey. Для впровадження підтримки технології розробникам потрібно адаптувати свій софт, тому може пройти ще чимало часу до її широкого поширення. Як кажуть в Apple, це лише перший крок на шляху до багаторічної роботи по позбавленню від паролів.

У грудні 2020-го стало відомо про плани Microsoft, пов'язані з повною відмовою від паролів у своїй продукції. Подробиць щодо проєкту мало, відомо лише що він буде свого роду менеджером паролів. Очікується, що всі клієнти компанії зможуть перестати їх використовувати вже в цьому році.