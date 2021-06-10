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У Британії фермер використовує для майнінгу криптовалюти коров'ячий гній

10 червня 2021, 16:06

Поки він "фармить" тільки Ethereum, оскільки для біткоїна потрібно набагато більше потужностей.

КРИПТОВАЛЮТА, БІТКОІНИ
Фермер навчився майнити Ethereum за допомогою гною / cont.ws

На видобуток криптовалюти йде величезна кількість електроенергії. І чим вона дорожча, тим більше. Фермер Філіп Хьюз з графства Денбішир в Уельсі запропонував свою версію по-справжньому відновлюваного джерела енергії.

Британець встановив на своїй фермі анаеробні дигестери – це великі 6-циліндрові двигуни, які працюють зі швидкістю 500 оборотів у хвилину. За відсутності кисню бактерії розщеплюють гній і виробляють метан, який згоряє і виробляє електрику.

Приблизно дві третини вироблюваної енергії Хьюз використовує для харчування самої ферми і автопарку, а решта третина постачає майнінгові установки. Зараз на фермі видобувається тільки Ethereum, оскільки для біткоїна необхідно набагато більше енергії. До речы, до кінця 2021 року криптовалюта перейде на механізм Proof of Stake, через що майнінг на відеокартах стане безглуздим.

Фермер зазначає, що його установка приносить непоганий дохід, проте через недавній обвал курсу виторг помітно знизився – "... Дохід хороший, але день на день не доводиться....". Цікаво, що фермер також здає дигестери в оренду. Собівартість кожного реактора становить 18 тисяч фунтів стерлінгів (677 000 грн). За якою ціною фермер здає їх в оренду, він не уточнює.

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Фермер Філіп Хьюз і Джош Ріддетт / BBC

Раніше ми повідомляли, що автори Norton 360 вбудували у свій антивірус майнер криптовалюти Ethereum без втрати захисту від вірусів. Автори запевняють, що таким чином вони намагаються захистити користувачів від шкідливого ПЗ для майнінгу.

Після активації функції Norton Crypto антивірус починає використовувати можливості GPU для видобутку Ethereum – всі отримані монети будуть переміщені в хмарний гаманець Norton. Звідти їх можна вивести в Coinbase. Оскільки процес створює велике навантаження, розробники рекомендують запускати його тільки в періоди простою комп'ютера.

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