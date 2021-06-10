В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

Фермер научился майнить Ethereum с помощью навоза / cont.ws

На добычу криптовалюты уходит огромное количество электроэнергии. И чем она дороже, тем больше. Фермер Филип Хьюз из графства Денбишир в Уэльсе предложил свою версию по-настоящему возобновляемого источника энергии.

Британец установил на своей ферме анаэробные дигестеры – это большие 6-цилиндровые двигатели, которые работают со скоростью 500 оборотов в минуту. В отсутствие кислорода бактерии расщепляют навоз и производят метан, который сгорает и производит электричество.

Примерно две трети вырабатываемой энергии Хьюз использует для питания самой фермы и автопарка, а оставшаяся треть снабжает майнинговые установки. Сейчас на ферме добывается только Ethereum, поскольку для биткоинов необходимо гораздо больше энергии. К слову, до конца 2021 года криптовалюта перейдёт на механизм Proof of Stake, из-за чего майнинг на видеокартах станет бессмысленным.

Фермер отмечает, что его установка приносит неплохой доход, однако из-за недавнего обвала курса выручка заметно снизилась – "... Доход хороший, но день на день не приходится....". Интересно, что фермер также сдаёт дигестеры в аренду. Себестоимость каждого реактора составляет 18 тысяч фунтов стерлингов (677 000 грн). По какой цене фермер сдает их в аренду, он не уточняет.

Фермер Филип Хьюз и Джош Риддетт / BBC

Ранее мы сообщали, что авторы Norton 360 встроили в свой антивирус майнер криптовалюты Ethereum без потери защиты от вирусов. Авторы уверяют, что таким образом они пытаются защитить пользователей от вредоносного ПО для майнинга.

После активации функции Norton Crypto антивирус начинает использовать возможности GPU для добычи Ethereum – все полученные монеты будут перемещены в облачный кошелёк Norton. Оттуда их можно вывести в Coinbase. Поскольку процесс создает большую нагрузку, разработчики рекомендуют запускать его только в периоды простоя компьютера.