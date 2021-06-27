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У CD Projekt вважають, що Cyberpunk 2077 досягла задовільного стану

27 червня 2021, 17:24

Студія продовжить працювати над грою і згодом, будуть покращувати і загальні ігрові системи.

Cyberpunk 2077
Кадр з Cyberpunk 2077 / CD Project Red

Днями багатостраждальна гра Cyberpunk 2077 повернулася в PlayStation Store разом з черговим патчем, який в черговий раз постарався поліпшити стабільність, і підвищити продуктивність на консолях.

Тепер же в CD Projekt вважають, що гра досягла задовільного рівня в плані стабільності і продуктивності. Студія продовжить працювати над грою і згодом будуть покращувати і загальні ігрові системи.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Cyberpunk 2077 видалили з магазину через масові скарги гравців на технічні недоліки гри і погану продуктивність на консолях минулого покоління. Через пів року, 21 червня 2021 року, після доопрацювання її повернули в магазин PlayStation.

На офіційній сторінці PlayStation у Твіттері наголошують, що гру краще проходити на PS5 або PS4 Pro. На PS4 запускати гру поки не варто, оскільки по цей час можуть бути проблеми з продуктивністю. До кінця року очікується вихід нативної версії "Кіберпанку" для PS5 і Xbox Series.

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На старті в Cyberpunk 2077 можна було побачити і таке / Twitter

В кінці березня верхівка CD Projekt представила нову стратегію розвитку компанії на найближчі кілька років. З 2022 року компанія почне працювати відразу над декількома ААА-іграми, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака.

Сюжетні рольові ігри все ще залишаться пріоритетом CD Projekt, проте компанія бачить великий потенціал в "онлайн-технологіях" – мультиплеєр в тому чи іншому вигляді планують впроваджувати практично в усі прийдешні проєкти. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.

Cyberpunk 2077
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