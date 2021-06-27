В CD Projekt считают, что Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Project Red

На днях многострадальная игра Cyberpunk 2077 вернулась в PlayStation Store вместе с очередным патчем, который в очередной раз постарался улучшить стабильность, и повысить производительность на консолях.

Теперь же в CD Projekt считают, что игра достигла удовлетворительного уровня в плане стабильности и производительности. Студия продолжит работать над игрой и со временем, будут улучшать и общие игровые системы.

Напомним, что в декабре 2020 года Cyberpunk 2077 удалили из магазина из-за массовых жалоб игроков на технические недостатки игры и плохую производительность на консолях прошлого поколения. Спустя полгода, 21 июня 2021 года, после доработки её вернули в магазин PlayStation.

На официальной странице PlayStation в Твиттере предупредили, что игру лучше проходить на PS5 или PS4 Pro. На PS4 запускать игру пока не стоит, так как до сих пор могут быть проблемы с производительностью. До конца года ожидается выход нативной версии "Киберпанка" для PS5 и Xbox Series.

На старте в Cyberpunk 2077 можно было увидеть и такое / Twitter

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.