У Days Gone на ПК будуть унікальні функції, яких не було на PS4

Days Gone - особливості ПК-версії / Sony

Як ми вже знаємо, колектив Bend Studio готує ПК-реліз байкерського екшену Days Gone. І новій версії будуть притаманні унікальні функції, яких не було на момент виходу гри на консолях Sony.

Серед особливостей Days Gone на ПК значаться підтримка ультрашироких моніторів і висока роздільна здатність. Частоту кадрів не стануть блокувати, плюс для ПК-версії готують поліпшення графіки. І, звичайно ж, у гри з'явиться новий набір досягнень.

Days Gone виходить навесні в Steam і Epic Games Store. І це не останній ПК-реліз консольного ексклюзиву: Sony раніше повідомляла, що готується ціла низка релізів популярних проєктів на популярній платформі. До цього були Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human і багато інших відомих хітів.

Про які конкретно тайтлах йдеться, поки невідомо, але ми знаємо, що скоро закінчиться ексклюзивність Final Fantasy VII Remake, ну а директор розробки God of War вже не раз натякав, що хотів би бачити свою гру і на комп'ютерах. Припускаємо, що таким чином Sony планують, зокрема рекламувати сиквели за деякими ключовими франшизами.

Якщо ви раптом не в курсі, у квітні (з 6 числа) Days Gone потрапить в добірку PS Plus для PS4, а власники PS5 можуть в неї пограти вже давно в рамках PS Plus Collection. Тут є захопливий сюжет, дослідження світу, перестрілки, маса побічних завдань, багато (іноді занадто багато) зомбі і кілька фракцій різного ступеня божевільності.

Трейлер Days Gone

Нагадаємо, що раніше цього тижня відбувся реліз режисерської версії однієї з найкращих ігор останніх років Disco Elysium. У фінальну версію гри додали нові локації, персонажі і додатковий сюжетний контент на 150 тисяч слів, а також дубльовані діалоги на російську мову.

Всі власники стандартного видання отримають The Final Cut абсолютно безплатно.