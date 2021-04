В Days Gone на ПК будут уникальные функции, которых не было на PS4

Days Gone - особенности ПК-версии / Sony

Как мы уже знаем, коллектив Bend Studio готовит ПК-релиз байкерского экшена Days Gone. И новой версии будут присущи уникальные функции, которых не было на момент выхода игры на консолях Sony.

В числе особенностей Days Gone на ПК значатся поддержка ультрашироких мониторов и высокое разрешение. Частоту кадров не станут блокировать, плюс для ПК-версии готовят улучшения графики. И, конечно же, у игры появится новый набор достижений.

Days Gone выходит весной в Steam и Epic Games Store. И это не последний ПК-релиз консольного эксклюзива: Sony ранее сообщала, что готовится целая череда релизов популярных проектов на популярной платформе. До этого были Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human и много других известных хитов.

О каких конкретно тайтлах идет речь, пока неизвестно, но мы знаем, что скоро истечет эксклюзивность Final Fantasy VII Remake, ну а директор разработки God of War уже не раз намекал, что хотел бы видеть свою игру и на компьютерах. Предполагаем, что таким образом Sony планируют, в том числе рекламировать сиквелы по некоторым ключевым франшизам.

Если вы вдруг не в курсе, в апреле (с 6 числа) Days Gone попадёт в подборку PS Plus для PS4, а владельцы PS5 могут в неё поиграть уже давно в рамках PS Plus Collection. Тут есть увлекательный сюжет, какое-никакое исследование мира, перестрелки, масса побочных заданий, много (иногда слишком много) зомби и несколько фракций разной степени безумности.

Трейлер Days Gone

Напомним, что ранее на этой неделе состоялся релиз режиссерской версии одной из лучших игр последних лет Disco Elysium. В финальную версию игры добавили новые локации, персонажи и дополнительный сюжетный контент на 150 тысяч слов, а также дублированные диалоги на русский язык.

Все владельцы стандартного издания получат The Final Cut абсолютно бесплатно.