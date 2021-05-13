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В EGS безплатно роздають стильну пригодницьку гру з 93% позитивних оглядів

13 травня 2021, 18:33

А ось через тиждень користувачів магазину чекає якась таємна гра.

Epic Games Store
Нова безкоштовна гра в EGS / Epic Games

Настав четвер, а це означає, що магазин EGS запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку чотирьох-епізодову пригодницьку гру The Lion's Song.

За жанром, це артхаус-пригода в стилі сепії, що оповідає про долю трьох молодих людей незадовго до початку Першої світової війни. Відгуки гравців про кожну частину в Steam перевищують 93%.

The Lion's Song можна забрати до 18:00 за Києвом 20-го травня. Яку гру магазин роздасть наступною, невідомо. Примітно, що раніше протягом декількох місяців, EGS завжди анонсував прийдешній тайтл для роздачі. Деякі користувачі навіть припустили, що це буде колишній ексклюзив PlayStation Days Gone, який вийде на платформі наступного вівторка, 18 травня.

А тим часом в іншому магазині компанії Sony PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Трейлер The Lion's Song

Паралельно в магазині PlayStation стартував новий розпродаж зі знижками до 90%. Протягом пари тижнів тут можна вигідно купити MGS V, обидві Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, колекцію ремастерів Yakuza і багато іншого.

Epic Games Store
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