В EGS роздають одну гру і спеціальну пропозицію цінністю понад $100

Нова щотижнева роздача в EGS / Epic Games

Онлайн-магазин EGS продовжує щотижневу роздачу безплатних ігор. Протягом семи днів користувачі можуть додати до своєї бібліотеки Idle Champions of the Forgotten Realms – "стратегічний менеджер" у всесвіті Dungeons & Dragons.

Також в магазині діє спеціальна пропозиція – можна безплатно отримати комплект Epic Champions of Renown для Idle Champions ціною понад 100 доларів. Все, що потрібно зробити, встановити гру і увійти в неї в проміжку між 29.04 (18:00) і 06.05 (18:00)

Через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в Pine – це пригодницький екшен у відкритому світі, який чимось нагадує The Legend of Zelda. Гравцям належить приміряти на себе роль винахідливого підлітка Х'ю (Hue), якому для виживання доведеться битися, торгувати і досліджувати небезпечні землі, де людина – не на вершині харчового ланцюга.

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Трейлер Idle Champions of the Forgotten Realms

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.