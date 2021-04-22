В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор

Нова роздача в EGS / Epic Games

Магазин Epic Games Store продовжує щотижневу роздачу безплатних ігор. На цей раз геймерам роздають відразу два тайтла – культовий сурвайвал-хррор Alien: Isolation і рольовий картковий рогалик Hand of Fate 2.

Для всіх, хто у свій час пропустив Alien: Isolation – це не просто одна з найкращих ігор про Чужого, але і один з найкращих хороров останнього десятиліття, створений студією Creative Assembly, яка зазвичай займається глобальними стратегіями.

Через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в Idle Champions – це ліцензована відеогра в жанрі "стратегічний менеджер" у всесвіті Dungeons & Dragons, що об'єднує традиційних персонажів з романів, ігор і шоу в одній грандіозній пригоді.

Нагадаємо, що паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Трейлер Alien: Isolation

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 і не тільки.