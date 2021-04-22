В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр

Новая раздача в EGS / Epic Games

Магазин Epic Games Store продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. На этот раз геймерам раздают сразу два тайтла – культовый сурвайвал-хоррор Alien: Isolation и ролевой карточный рогалик Hand of Fate 2.

Для всех, кто в своем время пропустил Alien: Isolation – это не просто одна из лучших игр о Чужом, но и один из лучших хорроров последнего десятилетия, созданный студией Creative Assembly, которая обычно занимается глобальными стратегиями.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Idle Champions – это лицензированная видеоигра в жанре "стратегический менеджер" во вселенной Dungeons & Dragons, объединяющая традиционных персонажей из романов, игр и шоу в одном грандиозном приключении.

Напомним, что параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Трейлер Alien: Isolation

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.