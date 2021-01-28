Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения

Лидером ожидаемо стал P.T. – интерактивный тизер отменённой Silent Hills от Кодзимы, а вот остальные места могут удивить.
Журналисты интернет-издания IGN представили свой рейтинг из 25-ти самых страшных хорроров уходящего поколения. Список довольно любопытный и можно отметить кое-что для себя.
Лидером ожидаемо стал P.T. – интерактивный тизер отменённой Silent Hills от вездесущего Хидео Кодзимы и известного режиссера Гильермо дель Торо, которому так и не суждено было увидеть свет.
На втором месте расположился Outlast – мрачный хоррор от выходцев из Ubisoft и EA, полюбившийся прессе и обычным игрокам. В 2015-ом разработчики выпустили продолжение игры, которое, впрочем, не снискало популярности оригинала. Замыкает тройку лидеров атмосферная игра во вселенной "Чужих" – Alien: Isolation – которую многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.
Полный список выглядит следующим образом:
- 1. P.T.
- 2. Outlast
- 3. Alien: Isolation
- 4. Resident Evil 2 (2019)
- 5. Outlast 2
- 6. Resident Evil 7
- 7. Detention
- 8. The Evil Within
- 9. The Evil Within 2
- 10. The Forest
- 11. Five Nights at Freddy's
- 12. Doki Doki Literature Club
- 13. The Last of Us
- 14. Until Dawn
- 15. Little Nightmares
- 16. Yomawari: The Long Night Collection
- 17. Bloodborne
- 18. Amnesia: A Machine for Pigs
- 19. SOMA
- 20. Stories Untold
- 21. Prey
- 22. Layers of Fear
- 23. Anatomy
- 24. Echo
- 25. Observer.
Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.
На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.
На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.