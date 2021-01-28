Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения

IGN назвал PT самым страшным хоррором уходящего поколения / Кодзима

Журналисты интернет-издания IGN представили свой рейтинг из 25-ти самых страшных хорроров уходящего поколения. Список довольно любопытный и можно отметить кое-что для себя.

Лидером ожидаемо стал P.T. – интерактивный тизер отменённой Silent Hills от вездесущего Хидео Кодзимы и известного режиссера Гильермо дель Торо, которому так и не суждено было увидеть свет.

На втором месте расположился Outlast – мрачный хоррор от выходцев из Ubisoft и EA, полюбившийся прессе и обычным игрокам. В 2015-ом разработчики выпустили продолжение игры, которое, впрочем, не снискало популярности оригинала. Замыкает тройку лидеров атмосферная игра во вселенной "Чужих" – Alien: Isolation – которую многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Полный список выглядит следующим образом:

1. P.T.

2. Outlast

3. Alien: Isolation

4. Resident Evil 2 (2019)

5. Outlast 2

6. Resident Evil 7

7. Detention

8. The Evil Within

9. The Evil Within 2

Кадр из Alien: Isolation / Creative Assembly

10. The Forest

11. Five Nights at Freddy's

12. Doki Doki Literature Club

13. The Last of Us

14. Until Dawn

15. Little Nightmares

16. Yomawari: The Long Night Collection

17. Bloodborne

Кадр из Bloodborne / FromSoftware

18. Amnesia: A Machine for Pigs

19. SOMA

20. Stories Untold

21. Prey

22. Layers of Fear

23. Anatomy

24. Echo

25. Observer.

Кадр из Prey / Arkane Studios

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.