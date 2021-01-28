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Журналисты назвали самые страшные игры уходящего поколения

28 января 2021, 15:55

Лидером ожидаемо стал P.T. – интерактивный тизер отменённой Silent Hills от Кодзимы, а вот остальные места могут удивить.

IGN назвал PT самым страшным хоррором уходящего поколения / Кодзима

Журналисты интернет-издания IGN представили свой рейтинг из 25-ти самых страшных хорроров уходящего поколения. Список довольно любопытный и можно отметить кое-что для себя.

Лидером ожидаемо стал P.T. – интерактивный тизер отменённой Silent Hills от вездесущего Хидео Кодзимы и известного режиссера Гильермо дель Торо, которому так и не суждено было увидеть свет.

На втором месте расположился Outlast – мрачный хоррор от выходцев из Ubisoft и EA, полюбившийся прессе и обычным игрокам. В 2015-ом разработчики выпустили продолжение игры, которое, впрочем, не снискало популярности оригинала. Замыкает тройку лидеров атмосферная игра во вселенной "Чужих" – Alien: Isolation – которую многие называют одним из самых страшных проявлений индустрии в принципе.

Полный список выглядит следующим образом:

  • 1. P.T.
  • 2. Outlast
  • 3. Alien: Isolation
  • 4. Resident Evil 2 (2019)
  • 5. Outlast 2
  • 6. Resident Evil 7
  • 7. Detention
  • 8. The Evil Within
  • 9. The Evil Within 2
Кадр из Alien: Isolation / Creative Assembly
  • 10. The Forest
  • 11. Five Nights at Freddy's
  • 12. Doki Doki Literature Club
  • 13. The Last of Us
  • 14. Until Dawn
  • 15. Little Nightmares
  • 16. Yomawari: The Long Night Collection
  • 17. Bloodborne
Кадр из Bloodborne / FromSoftware
  • 18. Amnesia: A Machine for Pigs
  • 19. SOMA
  • 20. Stories Untold
  • 21. Prey
  • 22. Layers of Fear
  • 23. Anatomy
  • 24. Echo
  • 25. Observer.
Кадр из Prey / Arkane Studios

Ранее главные аналитики графической составляющей новых игр, Digital Foundry выбрали самые впечатляющие тайтлы 2020, как с эстетической, так и с технической точки зрения. Именно они двигали видеоигровую графику вперед в прошлом году.

На первой строчке, несмотря на обилие багов, оказалась Cyberpunk 2077. Специалисты отметили невероятную графическую детализацию в открытом мире и глобальный ретрейсинг. Скорее всего, на ближайшие пару-тройку лет игра станет обязательным бенчмарком в YouTube-роликах, где тестируют новые видеокарты и различные сборки.

На втором месте расположился супергеройский экшен Spider-Man: Miles Morales. Одной из главных графических фишек игры является трассировка лучей – с ней новый Spider-Man выглядит местами весьма кинематографично. Microsoft Flight Simulator, авиационный симулятор нового поколения, замыкает тройку лидеров. По словам специалистов, перед нами лучшая реализация облаков и неба в видеоиграх.

Хидео Кодзима The Last of Us P.T. Alien: Isolation
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