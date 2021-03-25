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В Epic Games Store почався весняний розпродаж з роздачею нової гри

25 березня 2021, 18:10

Знижки в рамках акції досягають 75% і поширюються на Cyberpunk 2077 і Hitman 3.

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В EGS почалася роздача Creature in the Well / Flight School Studio

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року.

За жанром, це слешер з елементами пінбола і видом зверху про дослідження підземель. Гравці беруть на себе роль робота BOT-C, якому належить відправитися в глибини гори, аби відновити харчування стародавнього технічного центру.

Через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в Tales of the Neon Sea – це детективна пригода, виконане в стилі шістнадцятибітових ігор, в якому гравці опиняються в ролі детектива, що розслідує ряд справ в кіберпанковому місті, заповненому неоном і секретами.

Безплатна роздача стартувала одночасно з весняним розпродажем, в рамках якої можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Hitman III та Cyberpunk 2077, так і більш старіші, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

Metro: Exodus
Кадр з Метро : вихід / 4a Games

Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача знаменитого ексклюзиву PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрати гру можна в спеціальному розділі в магазині PS Store до ранку 1 квітня, а вже завтра Sony без жодних умов роздасть 9 інді-ігор для PlayStation.

Cyberpunk 2077 Epic Games Store Epic Games Хітман
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