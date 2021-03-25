В Epic Games Store почався весняний розпродаж з роздачею нової гри

Знижки в рамках акції досягають 75% і поширюються на Cyberpunk 2077 і Hitman 3.
Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку непоганий інді-проєкт Creature in the Well 2019 року.
За жанром, це слешер з елементами пінбола і видом зверху про дослідження підземель. Гравці беруть на себе роль робота BOT-C, якому належить відправитися в глибини гори, аби відновити харчування стародавнього технічного центру.
Через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в Tales of the Neon Sea – це детективна пригода, виконане в стилі шістнадцятибітових ігор, в якому гравці опиняються в ролі детектива, що розслідує ряд справ в кіберпанковому місті, заповненому неоном і секретами.
Безплатна роздача стартувала одночасно з весняним розпродажем, в рамках якої можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Hitman III та Cyberpunk 2077, так і більш старіші, але перевірені часом тайтли.
З цікавих пропозицій можна відзначити:
- Hitman III (-25%) — 636 грн
- Cyberpunk 2077 (-10%) — 809 грн
- Assassin's Creed Вальгалла (-25%) — 686 грн
- Метро: Вихід (-66%) — 229 грн
- Відьмак 3: Дике Полювання (Гра року) (-80%) — 115 грн
- Grand Theft Auto V (-50%) — 314 грн
- Hades (-20%) — 263 грн
- Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (-30%) — 804 грн
Паралельно в сервісі PS Store проходить безплатна роздача знаменитого ексклюзиву PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрати гру можна в спеціальному розділі в магазині PS Store до ранку 1 квітня, а вже завтра Sony без жодних умов роздасть 9 інді-ігор для PlayStation.