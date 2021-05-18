У FIFA 21 додали вбитого 15 років тому футболіста

У FIFA 21 з'явиться футболіст, убитий 15 років тому / EA

Кіяну Прінсу було 15 років, коли він отримав смертельне ножове поранення, намагаючись запобігти знущання з іншого хлопчика. У вільний від навчання час він грав в англійському футбольному клубі Queens Park Rangers.

18 травня, на 15-ту річницю смерті Прінса, який подавав надії молодого гравця додали до складу "Квінз Парк Рейнджерс" у FIFA 21. У грі йому 30 років – стільки футболісту було б у 2021-му, якби не трагедія.

Після смерті Прінса його батько, Марк Прінс, заснував благодійну організацію Kiyan Prince Foundation, яка в цей момент намагається взяти на себе освітню та виховну функцію. Фонд підтримується багатьма спортивними діячами, в число яких входить, наприклад, відомий англійський фахівець Харрі Реднапп.

Компанія Electronic Arts тісно співпрацювала з Kiyan Prince Foundation і сім'єю Прінса – для того, щоб створити правдоподібну 30-річну версію футболіста на основі фотографій з дитинства. Цим займалася студія візуальних ефектів Framestore ("Аватар","Месники: Фінал"," Не час вмирати") спільно вченими з Університету Бредфорд. Для створення "дорослої версії" Прінса використовувався і штучний інтелект.

Прінс вже доступний в FIFA 21 в режимах Kick Off і "Кар'єра" на PC, а з 19 травня він з'явиться в складі Queens Park Rangers на консолях.

У цій ситуації не можна не відзначити і жест доброї волі з боку FIFA. Про цю ситуацію мало хто знав за межами Великобританії, але завдяки появі "дорослої версії" Прінса в грі мільйони гравців в черговий раз задумаються, що проблема жорстокості підлітків і булінгу – одна з найбільш злободенних і актуальних питань, які існують в соціальній сфері.

Футбольний симулятор FIFA 21 від EA Sports доступний на всіх актуальних платформах – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One і PC.