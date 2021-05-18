В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста

В FIFA 21 появится футболист, убитый 15 лет назад / EA

Кияну Принсу было 15 лет, когда он получил смертельное ножевое ранение, пытаясь предотвратить издевательства над другим мальчиком. В свободное от учёбы время он играл в английском футбольном клубе Queens Park Rangers.

18 мая, на 15-ю годовщину смерти Принса, подававшего надежды молодого игрока добавили в состав "Куинз Парк Рейнджерс" в FIFA 21. В игре ему 30 лет – столько футболисту было бы в 2021-м, если бы не трагедия.

После смерти Принса его отец, Марк Принс, основал благотворительную организацию Kiyan Prince Foundation, которая в данный момент пытается взять на себя образовательную и воспитательную функцию. Фонд поддерживается многими спортивными деятелями, в число которых входит, например, известный английский специалист Харри Реднапп.

Компания Electronic Arts тесно сотрудничала с Kiyan Prince Foundation и семьей Принса – для того, чтобы создать правдоподобную 30-летнюю версию футболиста на основе фотографий из детства. Этим занималась студия визуальных эффектов Framestore ("Аватар", "Мстители: Финал", "Не время умирать") совместно учёными из Университета Бредфорд. Для создания "взрослой версии" Принса использовался и искусственный интеллект.

Принс уже доступен в FIFA 21 в режимах Kick Off и "Карьера" на PC, а с 19 мая он появится в составе Queens Park Rangers на консолях.

В этой ситуации нельзя не отметить и жест доброй воли со стороны FIFA. Об этой ситуации мало кто знал за пределами Великобритании, но благодаря появлению "взрослой версии" Принса в игре миллионы игроков в очередной раз задумаются, что проблема жестокости подростков и буллинга – одна из самых злободневных и актуальных вопросов, которые существуют в социальной сфере.

Футбольный симулятор FIFA 21 от EA Sports доступен на всех актуальных платформах – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.