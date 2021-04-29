EA сознательно "подталкивает" игроков FIFA 21 покупать лутбоксы – СМИ

Кадр из FIFA 21 / EA

В руки новостного агентства CBC попали внутренние документы Electronic Arts, в котором говорится о стремлении издателя "сделать всё возможное", чтобы подтолкнуть игроков к покупке лутбоксов в играх FIFA.

На днях в Сеть утёк 54-страничный документ со стратегией EA по "направлению" игроков FIFA к режиму Ultimate Team, который, судя по всему, использовались во внутренней презентации компании

На странице документа под названием "Пять вещей, которые вам нужно знать" в третьем пункте подчёркивается, что игроков будут "стимулировать к конверсии" в течение лета, а в четвёртом пункте говорится, что "FUT – это краеугольный камень, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы загонять игроков туда".

На другой странице, озаглавленной "Повышение накала", компания сообщает: "Все дороги ведут в FUT" и излагает стратегию, чтобы "вызвать азарт и направить игроков в FUT из других режимов". В отдельном документе внутриигровая валюта FIFA упоминается как "гринд валюта".

CBC News также отметило, что во внутренних сообщениях издателя режим FIFA Ultimate Team упоминается как основа всей системы. Официальный представитель Electronic Arts отказался дать комментарий CBC, косвенно подтвердив подлинность документа. Он сослался на конфиденциальность, отметив, что тезисы вырваны из контекста и являются дезинформацией.

Electronic Arts называет режим FIFA с лутбоксами "краеугольным камнем" франшизы / The Verge

В последнее время компетентные органы различных европейских стран всё чаще обращают внимание на лутбоксы в видеоиграх, которые являются формой азартных игр, вытягивающих деньги из пользователей. Electronic Arts, в свою очередь, оправдывает их наличие отсутствием реальной стоимости содержимого, называя элемент случайного выпадения предметов за реальные деньги "сюрприз-механикой".

Футбольный симулятор FIFA 21 от EA Sports доступен на всех актуальных платформах – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.