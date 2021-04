Популярна гра Among Us готується до наступного великого оновлення

Among Us готується до наступного великого оновлення / Innersloth

Команда Innersloth, що розробляє Among Us, ще на The Game Awards минулого року показала нову карту – "Дирижабль". І з тієї пори творці дражнили фанатів новим контентом.

Наприклад, поступово викладаючи нові доступні капелюхи, які з'являться разом з картою. До цього було представлено два головних убору – злі брови і образ єдинорога, з рожевим рогом і гривою.

Днями Innersloth показали новий капелюх для Among Us, якийбагато гравців вже встигли охрестити "капелюхом-какашкой". Розробники в анонсі намагаються запевнити користувачів, що це шоколадне морозиво, але вони не вірять: "Ще одна безплатна шапка в комплекті з оновленням! Шоколадне морозиво. Точно не схоже ні на що інше – просто шоколадне морозиво!".

До вердикту про те, що це какашка, прийшли і деякі ЗМІ. Зокрема, журналісти The Verge провели дослідження і зробили висновок – "Це точно какашка". Новий капелюх стане частиною великого оновлення, яке випустять 31 березня. Крім того, Innersloth обіцяє додати на ній нові завдання. Безплатне оновлення, випущене в той же день, також дозволить гравцям вибрати кімнату для старту, впровадить "базову" обліковий запис і додасть сходи.

В оновленні Among Us з'явиться капелюх-какашка / InnerSloth

Among Us – це адаптація класичної карткової "мафії" в інтерактивній ігровій формі. Тут немає ведучого, тут не потрібно закривати очі, важливо просто діяти і бути гранично уважним. Це весело, непередбачувано, іноді шалено тупо, але надзвичайно цікаво.

Гра доступна безплатно на iOS і Android, а версію в Steam можна придбати за 99 грн – між усіма платформами працює кроссплей.

Among Us купити на ПК;

Among Us завантажити на iOS;

Among Us завантажити на Android.

У майбутньому гра також з'явиться на Xbox One і Xbox Series X/S.