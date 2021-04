В грядущем крупном обновлении Among Us появится "шляпа-какашка"

Among Us готовится к следующему большому обновлению / Innersloth

Команда Innersloth, разрабатывающая Among Us, еще на The Game Awards в прошлом году показала новую карту – "Дирижабль". И с того момента авторы дразнили фанатов новым контентом.

Например, постепенно выкладывая новые доступные шляпы, которые появятся вместе с картой. До этого было представлено два головных убора – злые брови и образ единорога, с розовым рогом и гривой.

На днях Innersloth показала новую шляпу для Among Us, которую многие игроки уже успели окрестить "шляпой-какашкой". Разработчики в анонсе пытаются уверить пользователей, что это шоколадное мороженое, но они не верят: "Ещё одна бесплатная шапка в комплекте с обновлением! Шоколадное мороженое. Точно не похоже ни на что другое – просто шоколадное мороженое!".

К вердикту о том, что это какашка, пришли и некоторые СМИ. В частности, журналисты The Verge провели исследование и сделали вывод – "Это точно какашка". Новая шляпа станет частью большого обновления, которое выпустят 31 марта. Кроме того, Innersloth обещает добавить на ней новые задачи. Бесплатное обновление, выпущенное в тот же день, также позволит игрокам выбрать комнату для старта, внедрит "базовую" учётную запись и добавит лестницы.

В обновлении Among Us появится шляпа-какашка / InnerSloth

Among Us – это адаптация классической карточной "Мафии" в интерактивной игровой форме. Здесь нет ведущего, здесь не нужно закрывать глаза, важно просто действовать и быть предельно внимательным. Это весело, непредсказуемо, иногда безумно тупо, но чрезвычайно занимательно.

Игра доступна бесплатно на iOS и Android, а версию в Steam можно приобрести за 99 грн – между всеми платформами работает кроссплей.

В будущем игра также появится на Xbox One и Xbox Series X и S.