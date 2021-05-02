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В Інтернет просочилися свіжі кадри з Elden Ring і дата виходу гри

2 травня 2021, 12:15

Поки що розраховувати варто на січень-квітень 2022 року. І то не факт, що до цього часу гра буде готова.

У Мережу витекло нове відео з Elden Ring / From Software

На початку березня в Інтернет просочилися кадри з трейлера Elden Ring. Ще один шматочок сьогодні виклали на 4chan (так, так, знаємо) – ролик досить короткий, і в ньому можна побачити одну з локацій, які відвідають гравці під час свого проходження.

Схоже, як і в попередній витоку, в уривку показана стара версія гри, а саме відео призначене виключно для внутрішнього використання.

Своєю чергою материнська компанія FromSoftware – Kadokawa Corporation у своєму фінансовому звіту повідомила, що реліз Elden Ring намічено на другий квартал 2022-ого року. Спочатку реліз продукту було намічено на цей рік, однак перехід на віддалену роботу істотно уповільнив розробку. Всередині студії вже кілька разів переносилися дати показу гри та її виходу.

Нагадаємо, що Elden Ring – це нова амбітна рольова гра FromSoftware, світ якої допомагав формувати автор "Пісні льоду і полум'я" Джордж Р. Р. Мартін. Проєкт являє собою action/RPG від третьої особи з великою кількістю різноманітного озброєння, предметів і способів боротися з ворогами – навіть більшим, ніж в серії Souls. Хоча гра і не має прямого зв'язку з цією серією, з точки зору ігрового процесу вона у великій мірі заснована на Dark Souls.

Нам ще належить побачити ігровий процес Elden Ring, але можна не сумніватися, що From Software залишилися вірні своїм ідеалам, тому ніяких потурань для геймерів передбачено не буде – їм доведеться навчатися на практиці, борючись з ворогами та помічаючи їх сильні й слабкі сторони.

Нові кадри з Elden Ring

Згідно з недавнім витоком, показ дебютного трейлера відбудеться в ході презентації Bandai Namco на виставці E3, яка пройде 14 червня.

З інших очікуваних анонсів – повернення легендарної серії хорорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.

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