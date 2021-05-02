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В Интернет просочились свежие кадры из Elden Ring и дата выхода игры

2 мая 2021, 12:15

Пока что рассчитывать стоит на январь-апрель 2022 года. И то не факт, что к этому времени игра будет готова.

Elden Ring
В Сеть утекло новое видео с Elden Ring / From Software

В начале марта в Интернет просочились кадры из трейлера Elden Ring. Ещё один кусочек сегодня выложили на 4chan (да, да, знаем) – ролик довольно короткий, и в нём можно увидеть одну из локаций, которые посетят игроки во время своего прохождения.

Похоже, как и в предыдущей утечке, в отрывке показана старая версия игры, а само видео предназначено исключительно для внутреннего использования.

В свою очередь материнская компания FromSoftware – Kadokawa Corporation своём финансовом отчете сообщили, что релиз Elden Ring намечен на второй квартал 2022-ого года. Изначально релиз продукта был намечен на этот год, однако переход на удаленную работу существенно замедлил разработку. Внутри студии уже несколько раз переносились даты показа игры и ее выхода.

Напомним, что Elden Ring – это новая амбициозная ролевая игра FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Проект представляет собой action/RPG от третьего лица с большим количеством разнообразного вооружения, предметов и способов сражаться с врагами – даже большим, чем в серии Souls. Хотя игра и не имеет прямой связи с этой серией, с точки зрения игрового процесса она в большой степени основана на Dark Souls.

Нам еще предстоит увидеть игровой процесс Elden Ring, но можно не сомневаться, что From Software остались верны своим идеалам, поэтому никаких поблажек для геймеров предусмотрено не будет – им придется обучаться на практике, сражаясь с врагами и подмечая их сильные и слабые стороны.

Новые кадры из Elden Ring

Согласно недавней утечке, показ дебютного трейлера состоится в ходе презентации Bandai Namco на выставке E3, которая пройдёт 14 июня.

Из других ожидаемых анонсов – возвращение легендарной серии хорроров Silent Hill и ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid.

Elden Ring
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