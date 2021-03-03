Игровая выставка E3 2021 отменена / Eurogamer

Ссылаясь на документ совета Лос-Анджелеса по делам конвенций и туризма, портал Eurogamer пишет, что главное игровое событие года E3 2021 официально отменено.

Справедливости ради, в документе речь идёт об оффлайн-формате выставки, который собирает тысячи человек в одном помещении. Это не мешает организаторам провести онлайн-мероприятие.

Е3 планировалась с 15 по 17 июня, и в неё должны были войти несколько пресс-конференций от крупных студий и издателей. Скорее всего, отменять это действо не будут, а по примеру The Game Awards, перенесут премию в онлайн-режим. Пока что остаётся ждать новостей по этому поводу.

Напомним, что в прошлом году многие компании приняли решение пропустить ежегодную выставку ещё до официальных сообщений об отмене E3 2020, проведя собственные онлайн-презентации и приняв участие в цифровых фестивалях различных игровых изданий. Вполне возможно, что и в 2022 и 2023 году E3 не вернется к формату "живого" мероприятия, однако это информация пока не подтверждена.

Самые ожидаемые игры 2021

Ранее в Сети появилась информация, что в разработке находятся сразу две новые игры из серии Silent Hill. Инсайдер предполагает, что анонс одной из разрабатываемых игр состоится этим летом в рамках игровой выставки E3 2021.