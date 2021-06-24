У Lenovo придумали, як додати бездротову зарядку майже в будь-який ноутбук

Новинки Lenovo / Reuters

Всі вже звикли до бездротової зарядки у смартфонах, навушниках і розумних годинниках, але в ноутбуках ця технологія досі не здобула популярності, хоча багатьом явно могла б виявитися корисною.

Виправити ситуацію взялася Lenovo – вона випустила комплект, який додає підтримку технології в лептопи з екранами 13 і 14 дюймів, що не використовують сенсорні екрани.

Lenovo Go Wireless Charging Kit складається з двох основних частин: плоскої зарядної панелі і довгастого пристрою, який приклеюється до ноутбука і підключається до порту USB-C. У Lenovo стверджують, що ефективність передачі енергії досягає 93 відсотків, а в процесі зарядки виділяється зовсім небагато тепла.

Зарядний пристрій буде працювати не тільки з комп'ютерами самої компанії, але і з більшістю моделей від сторонніх виробників. Вимог кілька: необхідний роз'єм USB-C з живленням потужністю до 65 Вт, а діагональ не повинна перевищувати 14 дюймів.

Нижче – фото порталу Tom's Hardware, який вже встиг протестувати новинку в справі:

У продажу Go Wireless Charging Kit з'явиться в жовтні за ціною 140 доларів (близько 3899 грн за курсом). Можна припустити, що якщо Go Wireless Charging Kit завоює популярність, Lenovo в кінцевому підсумку інтегрує бездротову зарядку безпосередньо в майбутні моделі ноутбуків.