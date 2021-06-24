В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук

Новинки Lenovo / Reuters

Все уже привыкли к беспроводной зарядке в смартфонах, наушниках и смарт-часах, но в ноутбуках эта технология до сих пор не снискала популярности, хотя многим явно могла бы оказаться полезной.

Исправить ситуацию взялась Lenovo – она выпустила комплект, который добавляет поддержку технологии в лэптопы с экранами 13 и 14 дюймов, не использующими сенсорные экраны.

Lenovo Go Wireless Charging Kit состоит из двух основных частей: плоской зарядной панели и продолговатого устройства, которое приклеивается к ноутбуку и подключается к порту USB-C. В Lenovo утверждают, что эффективность передачи энергии достигает 93 процентов, а в процессе зарядки выделяется совсем немного тепла.

Зарядное устройство будет работать не только с компьютерами самой компании, но и с большинством моделей от сторонних производителей. Требований несколько: необходим разъем USB-C с питанием мощностью до 65 Вт, а диагональ не должна превышать 14 дюймов.

Ниже – фото портала Tom’s Hardware, который уже успел протестировать новинку в деле:

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В продаже Go Wireless Charging Kit появится в октябре по цене 140 долларов (около 3899 грн по курсу). Можно предположить, что если Go Wireless Charging Kit завоюет популярность, Lenovo в конечном итоге интегрирует беспроводную зарядку непосредственно в будущие модели ноутбуков.