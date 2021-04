У магазині Epic Games Store почалася роздача нової безплатної гри

У магазині EGS почалася роздача нової безплатної гри / Epic Games

Настав четвер, а це означає, що магазин Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу. Протягом семи днів користувачі можуть додати у свою бібліотеку непоганий інді-проєкт Tales of the Neon Sea 2018 року.

За жанром, це детективна пригода, виконане в стилі шістнадцятибітних ігор, в якій гравці опиняються в ролі детектива, що розслідує ряд справ в кіберпанковому місті, заповненому неоном і секретами.

Через тиждень користувачі Epic Games Store зможуть пограти в другий сезон 3 out of 10 – інтерактивний мультфільм про життя вигаданої студії Shovelworks Studios, яка по праву має звання найгіршої ігрової студії в історії людства, всі ігри якої не набирають більше ніж 3 балів з 10.

Паралельно в онлайн-магазині проходить великий весняний розпродаж, в рамках якого можна придбати як відносно свіжі релізи на кшталт Hitman III і Cyberpunk 2077, так і більш старі, але перевірені часом тайтли.

З цікавих пропозицій можна відзначити:

А для тих, хто надає перевагу грати на PlayStation, в онлайн-магазині компанії Sony PS Store проходити свій весняний розпродаж. який пройде у два етапи – перший з яких завершиться 15 квітня 2021, після чого знижки отримають вже інші тайтли.

В цілому весняний розпродаж триватиме чотири тижні, в ході якої гравці зможуть вигідно купити багато відомих хітів, включаючи The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, і не тільки.