У магазині Steam почався розпродаж культових ігор з дитинства

Розпродаж ігор 1С в Steam / Valve

І знову магазин Steam вирішив порадувати користувачів видавничим розпродажем. Нова акція напевно припаде до вподоби всім вітчизняним геймерам – як-не-як, цього разу подешевшали ігри компанії 1C.

У розпродажі творінь 1C Entertainment беруть участь найрізноманітніші (переважно ностальгічні) квести, симулятори, RPG, екшени та інші ігри. Акція триватиме до 20: 00 за Києвом 2 червня.

Цікаві пропозиції в Steam:

Паралельно в Steam, нагадаємо, проходить і інша знижкова акція, в рамках якої можна вигідно придбати Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки. Також за вигідними пропозиціями варто заглянути в Epic Games Store і PS Store.