У магазині Steam почався розпродаж культових ігор з дитинства

Нова акція напевно припаде до вподоби всім вітчизняним гравцям – як-не-як, цього разу подешевшали ігри видавця 1C.
І знову магазин Steam вирішив порадувати користувачів видавничим розпродажем. Нова акція напевно припаде до вподоби всім вітчизняним геймерам – як-не-як, цього разу подешевшали ігри компанії 1C.
У розпродажі творінь 1C Entertainment беруть участь найрізноманітніші (переважно ностальгічні) квести, симулятори, RPG, екшени та інші ігри. Акція триватиме до 20: 00 за Києвом 2 червня.
Цікаві пропозиції в Steam:
- King's Bounty: The Legend - 32 грн (замість 129 грн)
- King's Bounty: Dark Side - 52 грн (замість 299 грн)
- King's Bounty: Crossworlds - 57 грн (замість 229 грн)
- King's Bounty: Ultimate Edition - 119 (замість 479 грн)
- Смерть Шпигунам - 25 грн (замість 129 грн)
- Санітари підземель - 15 грн (замість 79 грн)
- Санітари підземель 2 - 19 грн (замість 99 грн)
- Pilot Brothers - 19 грн (замість 99 грн)
- Pilot Brothers 2 - 19 грн (замість 99 грн)
- Space Rangers: Quest - 33 грн (замість 169 грн)
- Star Wolves - 15 грн (замість 79 грн)
- "Іл-2 Штурмовик: 1946" - 70 грн (замість 289 грн)
- "Іл-2 Штурмовик: Битва за Сталінград" - 149 грн (замість 999 грн)
Паралельно в Steam, нагадаємо, проходить і інша знижкова акція, в рамках якої можна вигідно придбати Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey і не тільки. Також за вигідними пропозиціями варто заглянути в Epic Games Store і PS Store.
Автор: Денис Пономаренко