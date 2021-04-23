У магазині Steam з'явилися нові способи пошуку ігор

Valve спростила навігацію і пошук в Steam / Steam Community

Компанія Valve оголосила, що після чотиримісячного бета-тестування в онлайн-магазині Steam з'явилися нові можливості навігації і пошуку серед десятків тисяч ігор.

У меню "Нові й варті уваги" перераховані лідери продажів, популярні новинки, поточні знижки, недавні оновлення і прийдешні проєкти, а в меню "Категорії" представлені десятки нових категорій ігор.

Категорії сформовані за трьома основними способами пошуку:

За жанром. "Що це за гра і як в неї грати?"

Стратегія у реальному часі, пригодницька рольова гра, симулятор фермерства, метроїдванія тощо.

За тематикою. "Про що ця гра?"

Наукова фантастика, виживання, таємниці тощо.

За підтримкою гравців. З ким можна зіграти в цю гру?"

Однокористувацька, багатокористувацька, ММО, кооперативна гра тощо.

Відповіді на ці питання можна організувати і висловити за допомогою міток Steam і метаданих. Категорії в розділах жанрів і тем визначаються мітками, в той час, як категорії, пов'язані з режимами гравців, визначаються за допомогою додаткових метаданих від розробників.

Серед цих трьох точок входу в Valve виділили 48 жанрових категорій, 8 тематичних і 7 категорій підтримки гравців, сформованих на основі звичаїв використання ігрового каталогу й пошукової поведінки гравців. Клацнувши будь-яку з них, ви опинитесь у відповідному тематичному центрі – на сторінці, присвяченій іграм саме такого типу.

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Нагадаємо, що минулого місяця Valve запустила функцію віддаленої гри з друзями, у яких немає облікового запису Steam. Функція дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном.

Приєднатися можуть до чотирьох гравців, а при ідеальних умовах – навіть більше. Гра повинна бути куплена і встановлена тільки на основному комп'ютері, а всі інші гравці можуть приєднатися за допомогою потокової технології Steam Remote Play, використовуючи Steam або додаток Steam Link. Щоб приєднатися до гри з будь-якого пристрою на Windows, macOS, Linux, iOS або Android, обліковий запис не потрібно.