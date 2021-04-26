У мобільній версії Chrome з'явилася зручна функція для моніторингу цін

Chrome моніторитиме знижки в магазинах / The Verge

В останній версії браузера Chrome 90 для Android з'явилася нова функція відстеження цін, яка попереджає користувачів про зниження цін, пише техпортал The Verge.

Після активації цієї функції, браузер моніторить відкриті вкладки і перевіряє, де з'явилися знижки. Виявивши, що ціна на який-небудь товар знизилася, браузер надсилає користувачеві повідомлення.

Активувати цю функцію можна через меню налаштувань у вигляді трьох точок, яке є в правому верхньому куті екрану вибору вкладки. Вона позначена як "Відстежувати ціни" (Track prices). Якщо ж браузер Chrome оновлено до версії 90, а ця функція не зображається в меню, то її можна активувати вручну. Для цього в адресному рядку потрібно ввести:

chrome://flags/#enable-tab-grid-layout

Далі потрібно натиснути на спадне меню і вибрати пункт "Включені сповіщення про ціни" (Enabled Price notifications). Можливо, після цього буде потрібно перезапустити браузер, перш ніж ця функція запрацює.

Функція поки що працює в тестовому режимі, тому після активації стеження за цінами користувач, отримає трохи не той інструмент, про який, можливо, багато хто мріяв – браузер не вміє стежити за змінами у вартості товарів у фоновому режимі, у зв'язку з чим користувачеві необхідно тримати вкладки інтернет-магазину з товаром відкритими в запущеному браузері. Повноцінний запуск функції для широкого кола користувачів обіцяють влітку поточного року.

Google Chrome відстежуватиме знижки в магазинах / The Verge

Що ж стосується десктопної версії Google Chrome, то вона може відстежувати знижки за допомогою розширення Keepa – і тільки для сервісів Amazon. Microsoft реалізувала у своєму браузері моніторинг цін в жовтні 2020 р. Firefox тестував подібну функцію ще у 2018 р, але офіційно так її і не презентував.