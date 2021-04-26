В мобильной версии Chrome появилась функция отслеживания цен на товары

Google Chrome будет отслеживать скидки в магазинах / The Verge

В последней версии браузера Chrome 90 для Android появилась новая функция отслеживания цен, которая предупреждает пользователей о снижении цен, пишет техпортал The Verge.

После активации этой функции, браузер Google мониторит открытые вкладки и проверяет, где появились скидки. Обнаружив, что цена на какой-либо товар снизилась, браузер присылает пользователю уведомление.

Активировать данную функцию можно через меню настроек в виде трёх точек, которое доступно в правом верхнем углу экрана выбора вкладки. Она обозначена как "Отслеживать цены" (Track prices). Если же браузер Chrome обновлён до версии 90, а эта функция не отображается в меню, то её можно активировать вручную. Для этого в адресной строке нужно ввести:

chrome://flags/#enable-tab-grid-layout

Далее нужно нажать на раскрывающееся меню и выбрать пункт "Включенные уведомления о ценах" (Enabled Price notifications). Возможно, после этого потребуется перезапустить браузер, прежде чем эта функция заработает.

Функция пока что работает в тестовом режиме, поэтому после активации слежки за ценами пользователь, получит немного не тот инструмент, о котором, возможно, многие мечтали – браузер не умеет следить за переменами в стоимости товаров в фоновом режиме, в связи с чем пользователю необходимо держать вкладки интернет-магазина с товаром открытыми в запущенном браузере. Полноценный запуск функции для широкого круга пользователей обещают летом текущего года.

Google Chrome будет отслеживать скидки в магазинах / The Verge

Что же касается десктопной версии Google Chrome, то она может отслеживать скидки с помощью расширения Keepa – и только для сервисов Amazon. Microsoft реализовал в своем браузере мониторинг цен в октябре 2020 г. Firefox тестировал подобную функцию еще в 2018 г., но официально так ее и не представил.