Свежее обновление Google Chrome сделало браузер ещё безопаснее

Теперь браузер автоматически загружает все URL-адреса через более безопасный протокол HTTPS. Также появился кодировщик формата видео AV1.
Команда Google обновила браузер Chrome до версии 90 для пользователей Windows, macOS, Linux и мобильных устройств.
В апдейте есть как визуальные нововведения, так и долгожданные функциональные – теперь Chrome автоматически загружает все URL-адреса через более безопасный протокол HTTPS, что также должно ускорить загрузку сайтов.
К примеру, если в Chrome 89 или более ранней версии, пользователь вручную вводит URL в адресной строке Chrome, браузер сначала проверяет связь с HTTP (незащищенной) версией веб-сайта, а затем перенаправляет пользователей на HTTPS (безопасную) версию. После применения последнего обновления Google Chrome 90 будет сразу пинговать HTTPS-версию веб-сайта вместо незащищенного протокола.
Google Chrome 90: что еще нового
- В последней версии Chrome появился кодировщик формата видео AV1, разработанный для обеспечения лучшего качества потоковой передачи видео в различных форм-факторах и на разных платформах;
- Chrome получил новую функцию управления окнами, чтобы упростить идентификацию нескольких окон браузера. Чтобы получить доступ к этой функции, вам нужно открыть меню Chrome → "Дополнительные инструменты" → "Окно имени";
- Chrome получил новый API, основанный на существующем API устройства WebXR, чтобы улучшить взаимодействие браузера с AR. Используя этот API и информацию о буфере глубины, приложения на базе Chrome будут лучше понимать среду пользователя;
- Установщик протокола URL включен для улучшения соответствия стандартам.
Chrome 90 выпускается постепенно и станет доступным для всех пользователей в ближайшее время. Вручную найти обновление можно следующим образом:
- Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;
- Выберите "Справка" → "О браузере Google Chrome";
- Нажмите "Обновить Google Chrome";
- Перезапустите браузер.
Ранее мы рассказывали, как загружать файлы и посещать веб-страницы в Chrome, которые Google считает опасными.