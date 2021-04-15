Свежее обновление Google Chrome сделало браузер ещё безопаснее

Google выпустила Chrome 90 / Google. Blog

Команда Google обновила браузер Chrome до версии 90 для пользователей Windows, macOS, Linux и мобильных устройств.

В апдейте есть как визуальные нововведения, так и долгожданные функциональные – теперь Chrome автоматически загружает все URL-адреса через более безопасный протокол HTTPS, что также должно ускорить загрузку сайтов.

К примеру, если в Chrome 89 или более ранней версии, пользователь вручную вводит URL в адресной строке Chrome, браузер сначала проверяет связь с HTTP (незащищенной) версией веб-сайта, а затем перенаправляет пользователей на HTTPS (безопасную) версию. После применения последнего обновления Google Chrome 90 будет сразу пинговать HTTPS-версию веб-сайта вместо незащищенного протокола.

Google Chrome 90: что еще нового

В последней версии Chrome появился кодировщик формата видео AV1, разработанный для обеспечения лучшего качества потоковой передачи видео в различных форм-факторах и на разных платформах;

Chrome получил новую функцию управления окнами, чтобы упростить идентификацию нескольких окон браузера. Чтобы получить доступ к этой функции, вам нужно открыть меню Chrome → "Дополнительные инструменты" → "Окно имени";

Chrome получил новый API, основанный на существующем API устройства WebXR, чтобы улучшить взаимодействие браузера с AR. Используя этот API и информацию о буфере глубины, приложения на базе Chrome будут лучше понимать среду пользователя;

Установщик протокола URL включен для улучшения соответствия стандартам.

Chrome 90 выпускается постепенно и станет доступным для всех пользователей в ближайшее время. Вручную найти обновление можно следующим образом:

Откройте меню Chrome на панели инструментов, нажав на значок с тремя точками в правом верхнем углу;

Выберите "Справка" → "О браузере Google Chrome";

Нажмите "Обновить Google Chrome";

Перезапустите браузер.

Ранее мы рассказывали, как загружать файлы и посещать веб-страницы в Chrome, которые Google считает опасными.