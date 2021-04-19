У популярній грі Sea of Thieves почався 2-й сезон: що нового

У Sea of Thieves стартував 2 сезон / Rare

В багатокористувацькому піратському онлайн-екшені Sea of Thieves стартував другий сезон, на честь чого розробники випустили трейлер, де розповіли про його наповнення.

Гравців чекають оновлені випробування, поліпшення в системі емісарів, нові світові і тимчасові події, безліч нагород сезонного пропуску і різні елементи для зміни зовнішнього вигляду пірата і корабля.

Головним нововведенням другого сезону Sea of Thieves стали "Форти Фортуни" – фортеці зі скелетами, які охороняють скрині зі скарбами. Вони з'являються випадковим чином по всьому морю. У них гравцям також зустрінуться більш потужні скелети-капітани, після смерті яких випадуть мішки з золотом.

Емісари торгового союзу отримали доступ до нових завдань, а також можливість купувати і продавати товари на різних форпостах, заробляючи на різниці цін. Торговці тепер продають ящики з ресурсами на зразок бананів, дощок і гарматних ядер.

Серед інших новинок:

Тепер гравці можуть маскуватися під бочку і проникати в форти або на кораблі.

Можна купувати ящики з ресурсами.

Нові маршрути торгівлі.

100 рівнів нагород.

Новий набір косметичних предметів з тематикою азартних ігор;

Sea of Thieves - трейлер 2 сезону

Sea of Thieves – морський екшен, в якому гравцям належить приміряти роль капітана піратського судна і разом зі своєю вірною командою відправитися в плавання. Її реліз відбувся влітку 2020 року для консолей Xbox і ПК.

Гра була досить прохолодно прийнята на старті як гравцями, так і пресою, проте зараз вона раз у раз потрапляє в різноманітні Топи найпопулярніших ігор.