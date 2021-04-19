УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В популярной онлайн-игре Sea of Thieves начался 2-й сезон: что нового

19 апреля 2021, 18:45

Сами сезоны сменяют друг друга каждые три месяца.

Sea of Thieves
В Sea of Thieves стартовал 2 сезон / Rare

В многопользовательском пиратском онлайн-экшене Sea of Thieves стартовал второй сезон, в честь чего разработчики выпустили трейлер, где рассказывают о его наполнении.

Игроков ждут обновлённые испытания, улучшения в системе эмиссаров, новые мировые и временные события, множество наград сезонного пропуска и различные элементы для изменения внешнего вида пирата и корабля.

Главным нововведением второго сезона Sea of Thieves стали "Форты Фортуны" – крепости со скелетами, которые охраняют сундуки с ценными сокровищами. Они появляются случайным образом по всему морю. В них игрокам также встретятся более мощные скелеты-капитаны, после смерти которых выпадут мешки с золотом.

Эмиссары Торгового союза получили доступ к новым заданиям, а также возможность покупать и продавать товары на разных форпостах, зарабатывая на разнице цен. Торговцы теперь продают ящики с ресурсами вроде бананов, досок и пушечных ядер.

Среди других новинок:

  • теперь игроки могут маскироваться под бочку и проникать в форты или на корабли
  • можно покупать ящики с ресурсами
  • новые маршруты торговли
  • 100 уровней наград
  • новый набор косметических предметов с тематикой азартных игр.

Sea of Thieves - трейлер 2 сезона

Sea of Thieves – морской экшен, в котором игрокам предстоит примерить роль капитана пиратского судна и вместе со своей верной командой отправиться в плавание. Ее релиз состоялся летом 2020 года для консолей Xbox и ПК.

Игра была достаточно прохладно принята на старте как игроками, так и прессой, однако сейчас она то и дело попадает в разнообразные Топы самых популярных игр.

Sea of Thieves
Сейчас вы просматриваете новость «В популярной онлайн-игре Sea of Thieves начался 2-й сезон: что нового». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Опасный лосось: ученые узнали, от какого вида красной рыбы лучше отказатьсяОпасный лосось: ученые узнали, от какого вида красной рыбы лучше отказаться Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Россия решила выжидать момент для нападения на УкраинуРоссия решила выжидать момент для нападения на Украину У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Последние новости

12:20
Без транзита газа тарифы в Украине могут вырасти в 4 раза – Макогон
12:15
Россия решила выдворить пять дипломатов из Польши
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять