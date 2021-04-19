В популярной онлайн-игре Sea of Thieves начался 2-й сезон: что нового

В Sea of Thieves стартовал 2 сезон / Rare

В многопользовательском пиратском онлайн-экшене Sea of Thieves стартовал второй сезон, в честь чего разработчики выпустили трейлер, где рассказывают о его наполнении.

Игроков ждут обновлённые испытания, улучшения в системе эмиссаров, новые мировые и временные события, множество наград сезонного пропуска и различные элементы для изменения внешнего вида пирата и корабля.

Главным нововведением второго сезона Sea of Thieves стали "Форты Фортуны" – крепости со скелетами, которые охраняют сундуки с ценными сокровищами. Они появляются случайным образом по всему морю. В них игрокам также встретятся более мощные скелеты-капитаны, после смерти которых выпадут мешки с золотом.

Эмиссары Торгового союза получили доступ к новым заданиям, а также возможность покупать и продавать товары на разных форпостах, зарабатывая на разнице цен. Торговцы теперь продают ящики с ресурсами вроде бананов, досок и пушечных ядер.

Среди других новинок:

теперь игроки могут маскироваться под бочку и проникать в форты или на корабли

можно покупать ящики с ресурсами

новые маршруты торговли

100 уровней наград

новый набор косметических предметов с тематикой азартных игр.

Sea of Thieves - трейлер 2 сезона

Sea of Thieves – морской экшен, в котором игрокам предстоит примерить роль капитана пиратского судна и вместе со своей верной командой отправиться в плавание. Ее релиз состоялся летом 2020 года для консолей Xbox и ПК.

Игра была достаточно прохладно принята на старте как игроками, так и прессой, однако сейчас она то и дело попадает в разнообразные Топы самых популярных игр.