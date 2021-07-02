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У додатку Google на iOS знайшли секретну гру: як її включити

2 липня 2021, 17:54

Для активації потрібно всього один свайп.

iOS
Пасхалка Google / 9to5Google

Google, як і багато інших розробників, нерідко вбудовує в свої продукти секретні пасхалки. Наприклад, легендарна гра з динозавром, що біжить по пустелі, яка автоматично запускається при поганому інтернет-з'єднанні.

Не стало винятком і фірмовий додаток компанії на iOS – користувачі виявили, що в ньому можна запустити гру пінбол в мінімалістичному дизайні.

Як її включити

Для запуску гри необхідно натиснути на пункт "Вкладки", дочекатися появи фігур внизу і потягнути знизу вгору. Через якийсь час знизу екрану з'являться різноколірні фігури і залишиться свайпнуть по ним вгору.

По геймплею додаток являє собою гібрид пінбола і Brick Breaker: на кожному рівні з'являються різноманітні фігури, які зменшуються після удару і зрештою зникають. У процесі гри трапляються бонуси: сердечко додає додаткове життя, синя зірка розділяє пінбол на дві частини, а жовта – робить кульку більше.

Нагадаємо, що минулого місяця компанія Apple презентувала оновлену операційну систему iOS 15, реліз якої відбудеться пізніше цієї осені. Нова ОС оновить додаток FaceTime, "Погода" і "Повідомлення", нові інтелектуальні функції в Spotlight, нові мови для функції QuickPath (включаючи російську), режими Focus і інші нововведення.

iPhone, які оновляться до iOS 15: вся лінійка iPhone 12, вся лінійка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го покоління.

IOS
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