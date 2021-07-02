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В приложении Google на iOS нашли секретную игру: как её включить

2 июля 2021, 17:54

Для активации потребуется всего один свайп.

iOS
Пасхалка Google / 9to5Google

Google, как и многие другие разработчики, нередко встраивает в свои продукты секретные пасхалки. Например, легендарная игра с бегущим по пустыне динозавром, которая автоматически запускается при плохом интернет-соединении.

Не стало исключением и фирменное приложение компании на iOS – пользователи обнаружили, что в нем можно запустить игру пинбол в минималистичном дизайне.

Как её включить

Для запуска игры необходимо нажать на пункт "Вкладки", дождаться появления фигур внизу и потянуть снизу вверх. Спустя какое-то время снизу экрана появятся разноцветные фигуры и останется свайпнуть по ним вверх.

По геймплею приложение представляет собой гибрид пинбола и Brick Breaker: на каждом уровне появляются разнообразные фигуры, которые уменьшаются после удара и в конечном счете исчезают. В процессе игры попадаются бонусы: сердечко добавляет дополнительную жизнь, синяя звезда разделяет пинбол на две части, а желтая – делает шарик больше.

Напомним, что в прошлом месяце компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 15, релиз которой состоится позже этой осенью. Новая ОС обновит приложение FaceTime, "Погода" и "Сообщения", новые интеллектуальные функции в Spotlight, новые языки для функции QuickPath (включая русский), режимы Focus и другие нововведения.

iPhone, которые обновятся до iOS 15: вся линейка iPhone 12, вся линейка, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPod touch 7-го поколения.

IOS
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