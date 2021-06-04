У релізному трейлері Chivalry 2 показали епічні середньовічні битви

Релізний трейлер Chivalry 2 / Torn Banner Studios

Популярний середньовічний екшен Chivalry 2 вийде тільки в наступний вівторок, але гра вже отримала релізний трейлер, причому з підтримкою роздільної здатності 4K при 2160p і 60 FPS.

Гра виходить за підтримки видавництв Tripwire Presents і Deep Silver. Її попереднє завантаження стартує 6 червня, о 18:00 за київським часом на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series. А 8 червня її зможуть завантажити власники РС через Epic Games Store.

Доступ до Chivalry 2 відкриється 8 червня, о 6 вечора за київським часом. Гра на момент запуску буде підтримувати російську мову. Сиквел багатокористувацького середньовічного слешера запропонує гравцям масштабні кроссплатформенні битви на численних інтерактивних картах з різними режимами, доопрацьовану бойову систему з новими рухами, 4 класи воїнів з 12 підкласами і систему кастомізації.

Студія Torn Banner прагне зробити по-справжньому якісний проєкт, який стане гідним спадкоємцем оригінальної Chivalry: Medieval Warfare. На PlayStation, Xbox і ПК буде кроссплей, при цьому користувачі PS5 і Xbox Series отримають відразу нативну версію гри, яка повинна залучити всі можливості систем.

Релізний трейлер Chivalry 2

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки червня. 1 числа відбувся реліз нової глави у Вратах Облівіона, дія якої розгорнеться за 800 років до подій в TES IV: Oblivion.

Наступної п'ятниці очікується прем'єра ексклюзивного блокбастера Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5, а ще через тиждень – розширене видання оригінальної гри Metro Exodus для нових консолей.