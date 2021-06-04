В релизном трейлере Chivalry 2 показали эпичные средневековые сражения

Релизный трейлер Chivalry 2 / Torn Banner Studios

Популярный средневековый экшен Chivalry 2 выйдет только в следующий вторник, но игра уже получила релизный трейлер, причём с поддержкой разрешения 4K при 2160p и 60 FPS.

Игра выходит при поддержке издательств Tripwire Presents и Deep Silver. Её предварительная загрузка стартует 6 июня, в 18:00 по киевскому времени на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. А 8 июня её смогут скачать владельцы РС через Epic Games Store.

Доступ к Chivalry 2 откроется 8 июня, в 6 вечера по киевскому времени. Игра на момент запуска будет поддерживать русский язык. Сиквел многопользовательского средневекового слэшера предложит игрокам масштабные кроссплатформенные сражения на многочисленных интерактивных картах с различными режимами, доработанную боевую систему с новыми движениями, 4 класса воинов с 12 подклассами и систему кастомизации.

Студия Torn Banner стремится сделать по-настоящему качественный проект, который станет достойным наследником оригинальной Chivalry: Medieval Warfare. На PlayStation, Xbox и ПК будет кроссплей, при этом пользователи PS5 и Xbox Series получат сразу нативную версию игры, которая должна задействовать все возможности систем.

Релизный трейлер Chivalry 2

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках июня. 1 числа состоялся релиз новой главы во Вратах Обливиона, действие которой развернётся за 800 лет до событий в TES IV: Oblivion.

В следующую пятницу ожидается премьера эксклюзивного блокбастера Ratchet & Clank: Rift Apart для PS5, а еще через неделю – расширенное издание оригинальной игры Metro Exodus для новых консолей.