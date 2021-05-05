У Returnal знайшли чіти – для їх використання потрібна клавіатура

У Returnal знайшли чіти / Reddit

Returnal – ексклюзивний блокбастер PlayStation 5, який на інших платформах виходити не збирається. Проте, користувачі Reddit повідомляють, що в грі діє цікавий чит-режим – а точніше команди для розробників, які істотно спрощують проходження.

Для їх використання треба лише під'єднати клавіатуру до PlayStation 5. Користувачі відзначають, що зараз команди працюють на всіх версіях гри аж до 1.03, проте не виключено, що в майбутніх оновленнях їх приберуть.

Приклади кодів

Shift + Control + Alt + 1 або 0 – випаде випадкова зброя поточного рівня;

Shift + Control + 4 – повернутися до корабля з усім спорядженням;

Shift + Control + 8 – переміщує в початок локації.

Що важливо, повернення на корабель краще не використовувати після третього біома або під час четвертого біома, якщо це перше проходження, інакше можливість повернутися в наступні локації пропаде.

Про гру

Історія Returnal стартує з того, що головна героїня опиняється на незнайомій і дуже дивній планеті під назвою Атропос, знаходить на ній чийсь труп (судячи з усього, власний – як би дивно це не звучало), бореться там з агресивною фауною і навіть натикається на свій будинок – але це, схоже, лише галюцинація. Словом, гравців чекають не тільки динамічні перестрілки, а й якісь хитрі сюжетні хитросплетіння.

Що ж до геймплея, то геймерів чекає roguelike-екшен від третьої особи з елементами bullethell, де їм доведеться ухилятися від безлічі летять снарядів. Така динамічна концепція вступить в симбіоз з процедурною генерацією рівнів і механікою смерті, яка призводить не до кінця гри, а лише запускає новий виток розвитку подій. Загалом, концепт вельми і вельми цікавий.

Вартість стандартного видання в PlayStation Store становить 2299 грн, а видання Deluxe – 2599 грн.