В Returnal нашли читы – для их использования нужна клавиатура

В Returnal нашли читы / Reddit

Returnal – эксклюзивный блокбастер PlayStation 5, который на других платформах выходить не собирается. Тем не менее пользователи Reddit передают, что в игре действует занятный чит-режим – если точнее, команды для разработчиков, существенно упрощающие прохождение.

Для их использования надо лишь подключить клавиатуру к PlayStation 5. Пользователи отмечают, что сейчас команды работают на всех версиях игры вплоть до 1.03, однако не исключено, что в будущих обновлениях их уберут.

Примеры кодов

Shift + Control + Alt + 1 или 0 — выпадет случайное оружие текущего уровня;

Shift + Control + 4 — вернуться к кораблю со всем снаряжением;

Shift + Control + 8 — перемещает в начало локации.

Что важно, возврат на корабль лучше не использовать после третьего биома или во время четвёртого биома, если это первое прохождение, иначе возможность вернуться в последующие локации пропадёт.

Об игре

История Returnal стартует с того, что главная героиня оказывается на незнакомой и очень странной планете под названием Атропос, находит на ней чей-то труп (судя по всему, собственный – как бы странно это ни звучало), сражается там с агрессивной фауной и даже натыкается на свой дом – но это, похоже, лишь галлюцинация. Словом, игроков ожидают не только динамичные перестрелки, но и какие-то хитрые сюжетные хитросплетения.

Что же до геймплея, то геймеров ждёт roguelike-экшен от третьего лица с элементами bullethell, где им придётся уворачиваться от множества летящих снарядов. Такая динамичная концепция вступит в симбиоз с процедурной генерацией уровней и механикой смерти, которая приводит не к концу игры, а лишь запускает новый виток развития событий. В общем, концепт весьма и весьма интересный.

Стоимость стандартного издания в PlayStation Store составляет 2299 грн, а издания Deluxe – 2599 грн.