Дизайн нового смартфона Galaxy F52 показали з усіх боків (фото)

Дизайн Samsung Galaxy F52 показали з усіх боків / RTE

Анонс смартфона Samsung Galaxy F52 5G очікується пізніше в цьому місяці, проте новинка вже опинилася в руках одного з користувачів китайського форуму Weibo, пише портал GSMArena.

На знімках ми бачимо апарат в сніжно-білому кольорі з четверною основною камерою, з вирізом в правому верхньому куті під селфі-камеру на 16 Мп (як у Galaxy S10) і 3,5-мм аудіороз'ємом.

За даними джерела, який поділився фотографіями пристрою, смартфон буде продаватися на ринку Піднебесної за ціною у 2000 юанів, що приблизно дорівнює $310 або 8599 грн. Характеристики він не надав, але з попередніх витоків відомо, що основою нового пристрою стане чипсет Snapdragon 750G з 8 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ. Екран нібито буде 6,57 дюйма з роздільною здатністю 1080р. Акумулятор – 4350 маг з 25-Вт зарядкою.

З додаткових характеристик відомі габарити девайса – 164,6х76,3х8, 7 мм., вага – 199 г., і наявність роз'єму USB Type-C. Власне кажучи, перед нами бестселер Galaxy A52, але в рази дешевше.

Раніше цього місяця Samsung розпочала продаж в Україні нової версії свого "фанатського" смартфона Galaxy S20 FE. Від моделі 2020-го року вона відрізняється новим процесором.

Смартфон отримав 6,5-дюймовий AMOLED-екран з підтримкою 120 Гц, потрійну камеру і швидку зарядку на 25 Вт. Доступно 6 кольорів і дві версії, з 6 ГБ ОЗУ і накопичувачем на 128 ГБ за 17 999 грн, і з 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 ГБ за 20 999 грн.