У Мережу просочилася дата виходу очікуваного екшену Dying Light 2

Dying Light 2 вийде 16 листопада / Techland

Дякуємо улюбленим маркетологам з СНД. В офіційній спільноті майбутнього зомбі-хорора Dying Light 2 "Вконтакте" почали просувати рекламний запис з анонсом майбутнього релізу.

У ньому повідомляється, що сиквел вийде вже 16 листопада цього року для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series. Віковий рейтинг – 18+. За попереднє замовлення дають косметичні бонуси.

Офіційно дату виходу повинні представити сьогодні – студія Techland запустить спеціальний ефір о 22:00 за київським часом. Там же повинні представити актуальний ігровий процес і розповісти про інші особливості екшену. Нагадаємо, що спочатку вихід Dying Light 2 був запланований на весну 2020 року, але розробникам знадобилося більше часу для втілення свого бачення "найбільшого проєкту в історії студії".

Події Dying Light 2 розгортаються через п'ятнадцять років після першого спалаху вірусу. Останнє велике поселення людей бореться за виживання в нещадному світі, що кишить зараженими. Тут в сучасному образі втілилися всі жахи темних століть: вдень у пошуках ресурсів або тих, у кого їх можна відняти, вулицями бродять бандити, угруповання і присмертні від голоду жителі, а вночі зі своїх темних притулків на полювання виходять кровожерливі заражені.

Трейлер Dying Light 2

До речі, перша частина Dying Light вийшла 27 січня 2015-го року для консолей PlayStation 4, Xbox One і PC. Гра була тепло прийнята гравцями і критиками, а також отримала кілька нагород в номінації "Гра року".

До 6 червня в цифровому магазині PS Store на консолях PlayStation діє 70% знижка на гру – 359 грн замість 1199.