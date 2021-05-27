В Сеть раньше времени слили точную дату выхода ожидаемого экшена Dying Light 2

Dying Light 2 выйдет 16 ноября / Techland

Спасибо любимым маркетологам из СНГ. В официальном сообществе грядущего зомби-хоррора Dying Light 2 "Вконтакте" начали продвигать рекламную запись с анонсом будущего релиза.

В нём сообщается, что сиквел выйдет уже 16 ноября этого года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Возрастной рейтинг – 18+. За предзаказ дают косметические бонусы.

Официально дату выхода должны представить сегодня – студия Techland запустит специальный эфир в 22:00 по киевскому времени. Там же должны представить актуальный игровой процесс и рассказать о других особенностях экшена. Напомним, что изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но разработчикам потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".

События Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.

Трейлер Dying Light 2

К слову, первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

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