Разработчики Dying Light 2 поделились новыми подробностями будущего релиза

Новые подробности Dying Light 2 / Techland

Разработчики из студии Techland провели вторую сессию вопросов и ответов по Dying Light 2, на которой рассказали о связи игры с первой частью, взаимодействии с фракциями и влиянии решений на главного героя.

Сообщается, что решения Эйдена, главного героя игры, будут сказываться на его характере. Под конец вы сможете стать дружелюбным соседом или окунутся во все прелести негативного выбора.

Также в сюжет внедрят некоторую тайну главного героя, которая будет раскрываться по мере прохождения и, видимо, будет влиять на наше с вами восприятие его поступков. Помимо этого, продолжат развивать сюжет Всемирной Гуманитарной Миссии (ВГМ, GRE), которая играла важную роль в оригинальной Dying Light. В игре можно будет найти множество записок и иных упоминаний того, что произошло с ВГМ между Dying Light и Dying Light 2.

Разработчики также сообщили, что в игре будут сильные женские персонажи, но завести с ними роман не выйдет. Зато явно нужно будет выбирать с кем строить отношения между фракциями. Условно дружелюбных будет две: миротворцы, стремящиеся перебить всех инфицированных и создающие мощное оружие и ловушки, и выжившие, которые предпочитают не сражаться с монстрами, а обходить их. Для этого выжившие строят различные транспортные пути.

Будет и постоянно враждебная фракция, с которой игроку придётся разобраться. Они получат название "ренегаты" – и Эйден сможет решить, как именно с ними разобраться. При этом стать одиночкой не получится – принять ту или иную сторону придётся в любом случае.

Тем временем у сиквела всё ещё нет новой даты выхода – изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".

События Dying Light 2 разворачиваются спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса. Последнее крупное поселение людей борется за выживание в беспощадном мире, кишащем зараженными. Здесь в современном обличии воплотились все ужасы темных веков: днем в поисках ресурсов или тех, у кого их можно отнять, по улицам бродят бандиты, группировки и умирающие от голода жители, а ночью из своих темных убежищ на охоту выходят кровожадные зараженные.