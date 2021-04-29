Авторы Dying Light 2 раскрыли новые детали игры

Детали Dying Light 2 / Techland

Создатели зомби-экшена Dying Light 2 решили ответить на самые интересные и частые вопросы игроков. Они получили более 9 000 вопросов, и теперь вкратце рассказывают о мире игры, способах передвижения, а также оружии и влиянии действий игрока на мир.

Основное внимание разработчики акцентировали на типах решений в Dying Light 2 – в недавних слухах утверждали, что от них отказались, однако команда отрицает это.

Всего в игре три типа решений:

Сюжетные – их немного, они возникают только в заданиях основной кампании и влияют на концовку;

Второстепенные – это выборы во второстепенных (а иногда и основных) заданиях, которые частично влияют на мир. В качестве примера он привёл миссию, где можно спасти оперную певицу. Если это удастся, она появится в хабе и будет там петь;

Городские – в зависимости от решений игрока та или иная фракция будет захватывать контроль над районами города.

Последние особенно интересны, поскольку они влияют даже на геймплей. Фракции будут подстраивать районы города под себя – одни, например, упростят перемещение. "В зависимости от решений вы сможете сформировать собственное геймплейное пространство и геймплейное окружение", - рассказал ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала.

В Techland также рассказали, что внутриигровая карта имеет площадь почти в 7 квадратных километров, что примерно в 2 раза больше, чем мир оригинала со всем дополнениями. Также в сиквеле будут новые типы инфицированных и существо с наростами на спине из игрового трейлера является одним из них. Его появление напрямую зависит от действий игроков.

Что ещё рассказали:

Игра придерживается концепции первой части: день – время людей, а ночь – зомби. В течение дня заражённые прячутся в зданиях и тёмных местах, но по-прежнему реагируют на посторонние звуки.

В Dying Light 2 практически нет огнестрельного оружия. Цивилизация уничтожена и люди вооружаются всем подряд. Игроки смогут скрафтить дробовик, но он будет крайне ненадёжен.

В сиквеле появится возможность взять в руки разные типы оружия – мачете в одну, а дробовик в другую. Крюк-кошку переработали. Гаджет стал реалистичнее. Игроки больше не смогут летать по городу как Человек-паук, преодолевая карту за одну минуту.

В игре не будет транспорта. Поездка на машине присутствует лишь в одном из заданий. Передвигаться по миру придётся на своих двоих, используя навыки паркура, что соответствует духу серии.

Тем временем у сиквела всё ещё нет новой даты выхода – изначально выход Dying Light 2 был запланирован на весну 2020 года, но Techland потребовалось больше времени для воплощения своего видения "крупнейшего проекта в истории студии".