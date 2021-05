У Мережі з'явився перший геймплей умовно-безкоштовної The Division: Heartland

З'явився еймплей The Division: Heartland / Ubisoft

Минулого тижня видавництво Ubisoft анонсувало умовно-безкоштовну гру по The Division з підзаголовком Heartland. Зараз проходить закрите тестування гри, завдяки якому в Мережу витік геймплей шутера.

У ролику з закритого тестування гри йдеться про те, що події будуть перенесені в маленькі міста, при цьому акцент на виживання буде значно посилений.

Як вже зазначалося раніше, в Heartland гравців чекає кооперативний PvE-режим, а також PvEvP-режим на 45 осіб. В обох випадках гравцям належить досліджувати карту, збирати ресурси і лут, досліджувати локації, битися і виживати, уникаючи "найагресивнішого і непередбачуваного зараження вірусом за всю історію The Division".Розробкою гри займається студія Red Storm, яка, в тому числі брала участь у створенні The Division 2, а також Far Cry 3 і 4.

Крім того, Ubisoft повідомила, що працює над додатковим контентом для The Division 2 і над книгою, події якої розгорнуться після сиквела.

The Division: Heartland вийде на PlayStation, Xbox і PC в 2022 році.

Геймплей The Division: Heartland

У виробництві також знаходиться фільм по франшизі The Division режисера Роусона Маршалла Тербера, головні ролі в якій виконають Джейк Джилленхол ("Горбата гора"," Стрінгер"," Вихідний код") і Джессіка Честейн ("Інтерстеллар","Воно 2").

Сюжет картини буде заснований на подіях першої частини The Division, при цьому реліз повинен відбутися на Netflix. Коли вийде кіноадаптація гри – невідомо.